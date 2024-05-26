Прокуратура Омской области проконтролирует расследование ДТП в Полтавском Районе

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
К проверке аварии в районе села Воронцовка подключались и сотрудники областной Прокуратуры — соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства. Новых сведений представители ведомства не сообщили, но подтвердилась информация о пострадавшем — водитель автофургона «Иж» обратился к медикам самостоятельно.
Как сообщается, ведомство взяло под контроль установление всех обстоятельств происшествия, а виновное лицо обязательно привлекут к соответствующей ответственности.
Напомним, в отношении водителя Nissan X-Trail, являющимся предварительным виновником ДТП, возбуждены административные дела: за оставление места аварии и выезд на полосу встречного движения. Предположительно, им может являться глава Полтавского района Омской области — Александр Милашенко.