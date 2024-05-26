Прокуратура Омской области проконтролирует расследование ДТП в Полтавском Районе

К проверке аварии в районе села Воронцовка подключались и сотрудники областной Прокуратуры — соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства. Новых сведений представители ведомства не сообщили, но подтвердилась информация о пострадавшем — водитель автофургона «Иж» обратился к медикам самостоятельно.