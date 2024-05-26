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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

иллюстрация

Прокуратура Омской области проконтролирует расследование ДТП в Полтавском Районе

26 мая 2024, 12:07
Фото: 1MI
иллюстрация

Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку ДТП в Полтавском районе

Пока что в ведомстве сообщили только предварительные данные, но виновника аварии привлекут к ответственности.

К проверке аварии в районе села Воронцовка подключались и сотрудники областной Прокуратуры — соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства. Новых сведений представители ведомства не сообщили, но подтвердилась информация о пострадавшем — водитель автофургона «Иж» обратился к медикам самостоятельно.

Как сообщается, ведомство взяло под контроль установление всех обстоятельств происшествия, а виновное лицо обязательно привлекут к соответствующей ответственности.

Напомним, в отношении водителя Nissan X-Trail, являющимся предварительным виновником ДТП, возбуждены административные дела: за оставление места аварии и выезд на полосу встречного движения. Предположительно, им может являться глава Полтавского района Омской области — Александр Милашенко.

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Прокуратура#Водитель#Глава района#Расследование#Новости#Пострадавший#Медики#Полтавский район#Административное дело#Ответственность
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