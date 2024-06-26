На все 30 дней. Суд обязал «Стройбетон» передать безвозмездно Омску детсад в Амуре-2

«Стройбетон» через суд заставили безвозмездно передать Омску детсад в Амуре-2

Компания «Стройбетон» брала на себя обязательство построить детские сады и школы, а затем передать их в собственность муниципалитета. Предполагалось, что работы будут завершены до конца 2017 года. Однако застройщик построил только один детский сад и не передал его в собственность города.