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Updated Сегодня, 04:44

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На все 30 дней. Суд обязал «Стройбетон» передать безвозмездно Омску детсад в Амуре-2

26 июня 2024, 04:39
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

«Стройбетон» через суд заставили безвозмездно передать Омску детсад в Амуре-2

Компания «Стройбетон» брала на себя обязательство построить детские сады и школы, а затем передать их в собственность муниципалитета. Предполагалось, что работы будут завершены до конца 2017 года. Однако застройщик построил только один детский сад и не передал его в собственность города.

В региональной прокуратуре рассказали, что во время проверки были обнаружены нарушения земельного и градостроительного законодательства со стороны ООО СМТ «Стройбетон».

Выяснилось, что в 2008 году администрация Омска заключила с компанией договоры купли-продажи права на аренду земельных участков в Омске. Также был заключен договор аренды этих участков для их комплексного освоения. Стоимость приобретенного права составила более 1,1 млрд рублей.

Поскольку застройщик выплатил только 230 млн рублей, мэрия подала иск в суд. Однако бывший первый заместитель директора департамента имущественных отношений городской администрации заключил с компанией мировое соглашение, отказавшись от требования взыскать более 906 млн рублей.

Отметим, что в 2019 году чиновник был признан виновным в превышении полномочий и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

При этом строительная компания продолжала возводить дома, так как договор аренды земельных участков оставался в силе. Согласно аукционной документации и заключенным договорам, компания должна была до конца 2017 года построить детские сады и школы и передать их в собственность муниципалитета. Однако этого не произошло.

Застройщик построил только один детский сад на 140 мест, но не передал его городу. Из-за нехватки мест многие дети вынуждены ходить в детские сады и школы в других районах.

В итоге прокуратура направила в суд иск с требованием к «Стройбетону» передать здание детского сада в муниципальную собственность безвозмездно. Суд удовлетворил иск прокурора и обязал выполнить требования в течение 30 дней после вступления решения в силу.

Апелляционная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу «Стройбетона» — без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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