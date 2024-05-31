Воспитание через игру: омский ТЮЗ переосмыслил спектакль «Три поросенка»

Спектакль рассказывает о семье: папе, маме и трех сыновьях: Чумазике, Ябеде и Обжорке. Дети так названы в спектакле неспроста — прозвища отражают их личные качества. Сыновья любят шалить и проказничать, а вот о соблюдении порядка в доме совсем не задумываются. Папа, устав от шкодливых детей, решается на педагогический эксперимент. Он придумывает веселую игру «Три поросенка» о том, как смекалкой, выдумкой, трудолюбием и смелостью братья поросята победили волка, став дружными и ответственными мальчишками.