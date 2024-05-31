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Воспитание через игру: омский ТЮЗ переосмыслил спектакль «Три поросенка»

Воспитание через игру: омский ТЮЗ переосмыслил спектакль «Три поросенка»

31 мая 2024, 09:20
Фото: Полина Козлова / Омский ТЮЗ
Постановка рассказывает о семье с тремя сыновьями, которые любят шалить и проказничать. Но все меняется, когда герои почувствуют себя в роли персонажей сказки «Три поросенка».

Омский Театр юного зрителя сегодня, 31 мая, представил на сцене Дома актера новый спектакль «Три поросенка» (возрастная категория 0+) от режиссера Анастасии Старцевой. На предпремьерном показе побывал корреспондент Города55 Евгений Игишев.

Спектакль рассказывает о семье: папе, маме и трех сыновьях: Чумазике, Ябеде и Обжорке. Дети так названы в спектакле неспроста — прозвища отражают их личные качества. Сыновья любят шалить и проказничать, а вот о соблюдении порядка в доме совсем не задумываются. Папа, устав от шкодливых детей, решается на педагогический эксперимент. Он придумывает веселую игру «Три поросенка» о том, как смекалкой, выдумкой, трудолюбием и смелостью братья поросята победили волка, став дружными и ответственными мальчишками.

Фото: Полина Козлова / Омский ТЮЗ

Декорации в спектакле представляют собой квартиру, выполненную в виде детских рисунков. Не обошлось и без эффектов в виде метели из бумажных снежинок. Актеры работают с юной аудиторией, периодически задают детям вопросы, спускаются в зал, что вовлекает зрителей в творческий процесс. Вокальные и танцевальные номера добавляют динамики и легкости восприятия.

Фото: Полина Козлова / Омский ТЮЗ

Спектакль идет всего около 40 минут, что не дает детям заскучать. Заканчивается постановка, разумеется, положительно. Чумазик, Ябеда и Обжорка, которые на время игры превратились в Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа, становятся Чистюлей, Умницей и Золотцем. Спектакль учит детей дружбе, взаимовыручке, помощи родителям по дому.

Ранее Город55 рассказывал об еще одной постановке ТЮЗа — спектакле «Лисьи огни» о трудных подростках:

Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
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#Евгений Игишев#Культура#Семья#Мама#Труд#Игра#Воспитание#Спектакль#Волк#Декорации#Ответственность
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