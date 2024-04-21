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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

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Список сократили. Омский аэропорт отменил рейсы в Ташкент

21 апреля 2024, 05:49
Фото: 1MI
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Из расписания омского аэропорта пропали рейсы в Ташкент

Перевозчик, обслуживающий направление, проработал чуть больше года.

Об этом стало известно из расписания и карты полетов аэрогавани: регулярные рейсы национальной авиакомпании Uzbekistan Airways больше не выполняются. Причины отмены неизвестны.

Стоит отметить, что зарубежный перевозчик занялся обслуживанием маршрута Омск-Ташкент чуть больше года назад, в марте 2023 года (до этого перелеты не осуществлялись на протяжении нескольких лет). Самолеты отправлялись по четвергам, а стоимость полета в одну сторону составляла около 9 тыс рублей.

Ранее Город55 сообщал о привлечении к ответственности 29-летней омички: девушка закурила во время полета.

Зависимость оказалась сильнее. Молодую омичку наказали за курение в туалете самолета
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#Илья Скобин#Транспорт#Самолеты#Расписание#Омичка#Новости#Рейсы#Омский аэропорт#Маршрут#Полет#Отмена#Авиакомпания#Ташкент#Рубли#Город55#Ответственность
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