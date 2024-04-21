Список сократили. Омский аэропорт отменил рейсы в Ташкент

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Об этом стало известно из расписания и карты полетов аэрогавани: регулярные рейсы национальной авиакомпании Uzbekistan Airways больше не выполняются. Причины отмены неизвестны.
Стоит отметить, что зарубежный перевозчик занялся обслуживанием маршрута Омск-Ташкент чуть больше года назад, в марте 2023 года (до этого перелеты не осуществлялись на протяжении нескольких лет). Самолеты отправлялись по четвергам, а стоимость полета в одну сторону составляла около 9 тыс рублей.
Ранее Город55 сообщал о привлечении к ответственности 29-летней омички: девушка закурила во время полета.