Список сократили. Омский аэропорт отменил рейсы в Ташкент

Стоит отметить, что зарубежный перевозчик занялся обслуживанием маршрута Омск-Ташкент чуть больше года назад, в марте 2023 года (до этого перелеты не осуществлялись на протяжении нескольких лет). Самолеты отправлялись по четвергам, а стоимость полета в одну сторону составляла около 9 тыс рублей.