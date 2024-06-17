Далеко отплыл. В Омской области завели дело из-за гибели 17-летнего студента в Иртыше

Напомним, что в компании друзей юноша отдыхал на берегу Иртыша. Затем они решили искупаться, выбрав для этого запрещенное место. Подросток отдалился от берега на 20 метров, но вернуться обратно не смог. По словам приятелей, они пытались вытащить его из воды, но не смогли.