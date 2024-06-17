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Далеко отплыл. В Омской области завели дело из-за гибели 17-летнего студента в Иртыше

17 июня 2024, 07:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский следком завел дело после гибели 17-летнего студента, утонувшего в Иртыше

В субботу в районе села Ермиловка подросток утонул, купаясь в неположенном месте. Его друзья пытались помочь ему, но не смогли спасти. Следователи завели уголовное дело по факту гибели 17-летнего студента техникума в результате несчастного случая.

В прошедшую субботу в окрестностях села Ермиловка подросток утонул в Иртыше. В омском следкоме сообщили, что по факту гибели 17-летнего студента техникума в результате несчастного случая на воде заведено уголовное дело («причинение смерти по неосторожности»).

«Основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде и проведение досуга детей без присмотра взрослых. Напоминаем, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей», — отметили в региональном следкоме.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к этому несчастному случаю.

Напомним, что в компании друзей юноша отдыхал на берегу Иртыша. Затем они решили искупаться, выбрав для этого запрещенное место. Подросток отдалился от берега на 20 метров, но вернуться обратно не смог. По словам приятелей, они пытались вытащить его из воды, но не смогли.

Вопреки запрету. В Тевризском районе Омской области утонул 17-летний юноша
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