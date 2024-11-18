«Перебив всех, проблема не решится». Что омичи говорят об отлове бездомных собак

Омичи оставили свое мнение об идее убрать бездомных собак с улиц города. Такая петиция появилась на сайте Российской общественной инициативы. Читатели Города55 прокомментировали предложение в нашем паблике ВКонтакте. Пост вызвал бурную полемику и собрал несколько сотен высказываний. Вот некоторые из них: