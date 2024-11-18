«Перебив всех, проблема не решится». Что омичи говорят об отлове бездомных собак

Posted 18 ноября, 05:47
Published 18 ноября, 05:47
Modified 18 ноября, 05:49
Updated 18 ноября, 05:49
Омичи оставили свое мнение об идее убрать бездомных собак с улиц города. Такая петиция появилась на сайте Российской общественной инициативы. Читатели Города55 прокомментировали предложение в нашем паблике ВКонтакте. Пост вызвал бурную полемику и собрал несколько сотен высказываний. Вот некоторые из них:
«Давно пора было это сделать. Постоянные новости, что где-то псины загрызли кого-то или покусали. Скоро зима, и они станут еще злее, а так гуманно их усыпить».
«Уберете собак — получите полчища крыс. Так как в природе все закономерно».
«Проблема бродячих собак существует, но перебив всех, она решена не будет. В бродяжках виноваты мы сами, своей халатностью, безнаказанностью и прочим. И еще, вспомните, сколько животных погибло от рук человека! В миллионы раз больше».
«А почему никто не говорит про причину? Сами жители и выбрасывают, в частном секторе много разводят, они на самовыгуле бегают, не стерилизуют, потом щенков выбрасывают. Считают нормальным привезти ненужную собаку на дачу, потом оставить. Все видят только последствия безответственного отношения граждан к содержанию животных, но никто не пишет про устранение причины».
«Я бы хотела подписать петицию за крупное денежное наказание тех людей, кто бросает своих собак на улице, увозит в лес и так далее. И вопрос бы решился».
Отметим, что ряд высказываний носили оскорбительный и явно провокационный характер, а страницы, с которых были оставлены комментарии, выглядели как фейковые.
Напомним, на минувшей неделе на улице Малиновского бездомная собака укусила за ногу местную жительницу. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. А региональный следком завел уголовное дело по факту халатности. Сотрудников городской администрации подозревают в ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных.