gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 05:47

Published 18 ноября, 05:47

Modified 18 ноября, 05:49

Updated 18 ноября, 05:49

Иллюстрация

«Перебив всех, проблема не решится». Что омичи говорят об отлове бездомных собак

18 ноября 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Идея убрать бродячих собак с городских улиц вызвала бурные обсуждения.

Омичи оставили свое мнение об идее убрать бездомных собак с улиц города. Такая петиция появилась на сайте Российской общественной инициативы. Читатели Города55 прокомментировали предложение в нашем паблике ВКонтакте. Пост вызвал бурную полемику и собрал несколько сотен высказываний. Вот некоторые из них:

«Давно пора было это сделать. Постоянные новости, что где-то псины загрызли кого-то или покусали. Скоро зима, и они станут еще злее, а так гуманно их усыпить».
«Уберете собак — получите полчища крыс. Так как в природе все закономерно».
«Проблема бродячих собак существует, но перебив всех, она решена не будет. В бродяжках виноваты мы сами, своей халатностью, безнаказанностью и прочим. И еще, вспомните, сколько животных погибло от рук человека! В миллионы раз больше».
«А почему никто не говорит про причину? Сами жители и выбрасывают, в частном секторе много разводят, они на самовыгуле бегают, не стерилизуют, потом щенков выбрасывают. Считают нормальным привезти ненужную собаку на дачу, потом оставить. Все видят только последствия безответственного отношения граждан к содержанию животных, но никто не пишет про устранение причины».
«Я бы хотела подписать петицию за крупное денежное наказание тех людей, кто бросает своих собак на улице, увозит в лес и так далее. И вопрос бы решился».

Отметим, что ряд высказываний носили оскорбительный и явно провокационный характер, а страницы, с которых были оставлены комментарии, выглядели как фейковые.

Напомним, на минувшей неделе на улице Малиновского бездомная собака укусила за ногу местную жительницу. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. А региональный следком завел уголовное дело по факту халатности. Сотрудников городской администрации подозревают в ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных.

В Омске на сотрудников мэрии возбудили «уголовку» из-за агрессивных бездомных собак
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Бродячие собаки#Собаки#Петиция#Бездомные животные#Ответственность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика