Дождались. В России начали снижаться цены на яйца и куриное мясо

Напомним, что в конце 2023 года значительный скачок цен отмечали аналитики Омскстата, тогда увеличение стоимости достигло 14,3%. Кроме того, было зафиксировано подорожание огурцов более чем в два раза (53,5%), кофе в зернах (6,3%), творожных сырков (+ 6,1%) и многого другого. Однако позже, в начале января, в Минсельхозе отметили снижение отпускных цен на яйца по всей стране. По словам главы министерства Максима Титова, скачок был связан, в первую очередь, с повышенным предновогодним спросом.