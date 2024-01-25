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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В регионах России отметили снижение цен на яйца и куриное мясо

Дождались. В России начали снижаться цены на яйца и куриное мясо

25 января 2024, 09:03
Фото: 1MI

В регионах России отметили снижение цен на яйца и куриное мясо

По данным экспертов, уменьшение стоимости произошло из-за изменения цен производителями.

О снижении цен на яйца сообщили «Известия», ссылаясь на информацию Росстата и Минпромторг. По мнению специалистов, положительная динамика была отмечена благодаря производителям, которые внесли коррективы в стоимость своей продукции. Такие меры повлияют на цены в магазинах по всей стране, сообщили в министерстве промышленности и торговли.

Напомним, что в конце 2023 года значительный скачок цен отмечали аналитики Омскстата, тогда увеличение стоимости достигло 14,3%. Кроме того, было зафиксировано подорожание огурцов более чем в два раза (53,5%), кофе в зернах (6,3%), творожных сырков (+ 6,1%) и многого другого. Однако позже, в начале января, в Минсельхозе отметили снижение отпускных цен на яйца по всей стране. По словам главы министерства Максима Титова, скачок был связан, в первую очередь, с повышенным предновогодним спросом.

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