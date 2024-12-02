Индекс Оливье: как в Омске изменились цены на любимый новогодний салат

Казалось бы, экономичнее всего приготовить «Оливье» самостоятельно, но и тут придется раскошелиться. По самым скромным расчетам стоимость ингредиентов может составить внушительную сумму. Так в «Ашане» только за горошек придется отдать около 89,90 рублей, картофель и морковь обойдутся примерно в 41,99 и 30,99 рублей за кг соответственно. Банка соленых огурцов — 123,98 рублей, десяток яиц — около 96,99 рублей, а колбаса — около 33,97 рублей за 100 г. И это еще без майонеза, который добавит около 69 рублей.