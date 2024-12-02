Индекс Оливье: как в Омске изменились цены на любимый новогодний салат

Posted 2 декабря, 06:41
Published 2 декабря, 06:41
Modified 2 декабря, 06:44
Updated 2 декабря, 06:44
Новый год не за горами, а значит, пора готовиться к праздничному столу. Традиционный символ новогоднего застолья — салат «Оливье» — в этом году продолжает общую тенденцию роста цен на продукты. Сколько же придется заплатить за это любимое многими блюдо? Давайте разберемся.
Цена «Оливье» в магазинах в этом году значительно варьируется. В одних торговых сетях, например, в «Ленте», килограмм классического салата обойдется почти в 464,99 рублей. В «Перекрестке» за 500 г салата придется выложить около 429, 99 рублей. Иной вариант предлагает «Ашан»: салат от «Санта Бремор» можно купить за 104 рубля за 150 г, а собственный бренд «Каждый день» стоит чуть больше — 109,98 рублей за 200 г.
Казалось бы, экономичнее всего приготовить «Оливье» самостоятельно, но и тут придется раскошелиться. По самым скромным расчетам стоимость ингредиентов может составить внушительную сумму. Так в «Ашане» только за горошек придется отдать около 89,90 рублей, картофель и морковь обойдутся примерно в 41,99 и 30,99 рублей за кг соответственно. Банка соленых огурцов — 123,98 рублей, десяток яиц — около 96,99 рублей, а колбаса — около 33,97 рублей за 100 г. И это еще без майонеза, который добавит около 69 рублей.
Анализ цен, проведенный сервисом «Чек Индекс», показал, что в прошлом году Омская область занимала предпоследнее место по стоимости этого блюда среди регионов Сибири, при средней цене в 186 рублей. В итоге, в преддверии Нового года, цена блюда составила 523 рубля, что на 37 рублей больше, чем в 2022 году. Таким образом, «Индекс Оливье» увеличился на 8%.
Также в прошлом году наблюдалось подорожание основных ингредиентов по сравнению с 2022 годом. Вареная колбаса (300 г) подорожала на 7% и стоила 112 рублей. Зеленый горошек (400 грамм) стал дороже на 4%, достигнув цены 85 рублей. Картофель (500 г) подорожал на 3% и стоил 51 рубль. Морковь (200 г) подорожала на 18%, достигнув цены 9 рублей. Куриные яйца (5 штук) подорожали на 25% и стоили 91 рубль. Маринованные огурцы (400 г) подорожали на 5% и стоили 83 рубля. Майонез (200 г) подорожал на 3%, достигнув цены 53 рубля.
Напомним, что ранее также заметили значительное повышение цен на говядину, которая теперь стоит 700 рублей за килограмм. Это увеличение на 22% по сравнению с предыдущими годами, когда цена не превышала 630 рублей за килограмм.