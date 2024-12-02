gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 06:41

Published 2 декабря, 06:41

Modified 2 декабря, 06:44

Updated 2 декабря, 06:44

Индекс Оливье: как в Омске изменились цены на любимый новогодний салат

Индекс Оливье: как в Омске изменились цены на любимый новогодний салат

2 декабря 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney.
Рост цен на продукты не обошел стороной и традиционный новогодний салат «Оливье»: покупка готового блюда или самостоятельное приготовление обойдется в этом году значительно дороже, чем раньше.

Новый год не за горами, а значит, пора готовиться к праздничному столу. Традиционный символ новогоднего застолья — салат «Оливье» — в этом году продолжает общую тенденцию роста цен на продукты. Сколько же придется заплатить за это любимое многими блюдо? Давайте разберемся.

Цена «Оливье» в магазинах в этом году значительно варьируется. В одних торговых сетях, например, в «Ленте», килограмм классического салата обойдется почти в 464,99 рублей. В «Перекрестке» за 500 г салата придется выложить около 429, 99 рублей. Иной вариант предлагает «Ашан»: салат от «Санта Бремор» можно купить за 104 рубля за 150 г, а собственный бренд «Каждый день» стоит чуть больше — 109,98 рублей за 200 г.

Фото: Скриншот с сайта «Лента»

Казалось бы, экономичнее всего приготовить «Оливье» самостоятельно, но и тут придется раскошелиться. По самым скромным расчетам стоимость ингредиентов может составить внушительную сумму. Так в «Ашане» только за горошек придется отдать около 89,90 рублей, картофель и морковь обойдутся примерно в 41,99 и 30,99 рублей за кг соответственно. Банка соленых огурцов — 123,98 рублей, десяток яиц — около 96,99 рублей, а колбаса — около 33,97 рублей за 100 г. И это еще без майонеза, который добавит около 69 рублей.

Фото: Скриншот с сайта «Ашан»

Анализ цен, проведенный сервисом «Чек Индекс», показал, что в прошлом году Омская область занимала предпоследнее место по стоимости этого блюда среди регионов Сибири, при средней цене в 186 рублей. В итоге, в преддверии Нового года, цена блюда составила 523 рубля, что на 37 рублей больше, чем в 2022 году. Таким образом, «Индекс Оливье» увеличился на 8%.

Также в прошлом году наблюдалось подорожание основных ингредиентов по сравнению с 2022 годом. Вареная колбаса (300 г) подорожала на 7% и стоила 112 рублей. Зеленый горошек (400 грамм) стал дороже на 4%, достигнув цены 85 рублей. Картофель (500 г) подорожал на 3% и стоил 51 рубль. Морковь (200 г) подорожала на 18%, достигнув цены 9 рублей. Куриные яйца (5 штук) подорожали на 25% и стоили 91 рубль. Маринованные огурцы (400 г) подорожали на 5% и стоили 83 рубля. Майонез (200 г) подорожал на 3%, достигнув цены 53 рубля.

Напомним, что ранее также заметили значительное повышение цен на говядину, которая теперь стоит 700 рублей за килограмм. Это увеличение на 22% по сравнению с предыдущими годами, когда цена не превышала 630 рублей за килограмм.

Резкий скачок цен на говядину: что это значит для омских потребителей
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новый год#Цены#Продукты#Магазины#Колбаса#Картофель#Подорожание#Куриные яйца#Морковь#Рецепт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика