Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По данным сервиса iMonitoring, с начала 2024 года потребительская корзина омичей ощутимо прибавила в стоимости: цена на некоторые продукты повседневного потребления «скакнула» больше 50 рублей.
Например, такая ситуация произошла с ценами на сливочное масло и черный листовой чай: стоимость килограмма этих продуктов поднялась до 735 и 847 рублей соответственно. В обоих случаях цена «прибавила» 51-52 рубля, но при этом — все еще ниже общероссийского уровня и уровня цен Сибирского федерального округа.
Кроме того, среди продуктов животноводства, повышение затронуло говядину и свинину (24 и 2 рубля соответственно), а вот курица упала в цене, подешевев почти на 3 рубля — по данным iMonitoring'а, на 13 мая цена куриного мяса составляла 221 рубль за килограмм: это ниже, чем по всему СФО, но немного дороже в сравнении с ценами по всей России.
Продукты переработки мясного сырья, ожидаемо, тоже выросли в стоимости: с начала года на 13 рублей подорожали сосиски и сардельки (сейчас их цена составляет 443 руб/кг), а также некоторые сорта колбасы: килограмм полукопченой обойдется в 559 рублей, что на 27 рублей больше чем в январе.
Но, кроме того, есть и продукты, показавшие устойчивую динамику снижения цены: среди них можно найти пшено (49 рублей за килограмм), мука, хлеб и булочные изделия (45, 71 и 86 руб/кг соответственно), а также куриные яйца (109 руб/десяток).
Напомним, ранее Город55 сообщал, что сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения требований технических регламентов: в пробах продукции были обнаружены бактерии и микроорганизмы.