Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области

Кроме того, среди продуктов животноводства, повышение затронуло говядину и свинину (24 и 2 рубля соответственно), а вот курица упала в цене, подешевев почти на 3 рубля — по данным iMonitoring'а, на 13 мая цена куриного мяса составляла 221 рубль за килограмм: это ниже, чем по всему СФО, но немного дороже в сравнении с ценами по всей России.