Почти миллиард штук в год: кто производит куриные яйца в Омской области

Этой зимой в центре внимания омичей оказался яичный вопрос. Цены на куриные яйца достаточно долго росли, достигнув очень серьезных величин. Это объясняли ростом затрат производителей, сокращением производства, ростом потребления. Владимир Путин во время очередной «прямой линии» рассказал, что все дело в повышении уровня благосостояния: россияне, по его словам, теперь могут позволить себе лучше питаться, и поэтому вырос спрос на яйца и мясо курицы (оно тоже заметно подорожало).