Почти миллиард штук в год: кто производит куриные яйца в Омской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Этой зимой в центре внимания омичей оказался яичный вопрос. Цены на куриные яйца достаточно долго росли, достигнув очень серьезных величин. Это объясняли ростом затрат производителей, сокращением производства, ростом потребления. Владимир Путин во время очередной «прямой линии» рассказал, что все дело в повышении уровня благосостояния: россияне, по его словам, теперь могут позволить себе лучше питаться, и поэтому вырос спрос на яйца и мясо курицы (оно тоже заметно подорожало).
В свете происходящего стоит немного разобраться в том, как обстоят дела с производством куриных яиц в Омской области.
Тема достаточно драматичная: в 2021 году отрасль существенно пострадала из-за эпидемии куриного гриппа. Отдельные крупные предприятия едва ли не полностью потеряли поголовье кур и затем были вынуждены тратить много ресурсов на восстановительный рост. Видимо, эффектом низкой базы следует объяснить то, что в 2022 году Омская область заняла первое место среди российских регионов по темпам роста производства яйца: это были рекордные 35%.
В общей сложности в Омской области за 2022 год было произведено 869,2 млн куриных яиц. При этом в 2023 году произошло некоторое уменьшение из-за того, что снизилась яйценоскость кур-несушек. В абсолютных цифрах за первые 6 месяцев было произведено на 10,6 млн яиц меньше, чем за тот же период в 2022 году.
Диетологи считают «рациональной нормой потребления» 260 яиц на человека в год. Учитывая, что население Омской области — примерно 2 млн человек, нетрудно посчитать, что в целом эта норма вполне может выполняться силами одних только местных производителей. Министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа в свое время констатировал, что по данным на 2022 год уровень самообеспечения — 111%. В магазинах региона можно найти и яйца с Алтая, из Тюмени, Новосибирска, Кемерова, Челябинска.
Специалисты называют трех основных производителей яиц в Омской области. Это ЗАО «Иртышское», птицефабрика АО «Русь» и Любинская птицефабрика.
Судьба «Иртышского» сложилась особенно драматично. Это предприятие, на которое приходилось 60% рынка (1 млн яиц в день), в 2021 году пустило под нож из-за куриного гриппа полтора млн голов птицы. В 2022 году оно примерно восстановилось, поставив на рынок за 12 месяцев 412 млн яиц (это почетное 20-е место в списке производителей России). Общая выручка предприятия от продаж в 2022 году составила 1,99 млрд рублей при 806 млн годом ранее, чистая прибыль — 175,5 млн. Активы компании оцениваются во внушительные 2,45 млрд рублей.
Связано «Иртышское» с именем Анатолия Беззубцева. Это генеральный директор ЗАО, один из богатейших людей Омска, занявший в последнем рейтинге Города55 почетную 100-ю позицию. Птицефабрика обеспечила бизнесмену и место в Законодательном собрании Омской области, куда он избирается с 1998 года, не пропуская ни одного созыва.
Интересно, что как раз когда писалась эта статья, 29 февраля, Анатолий Беззубцев ушел в отставку. Его место занял сын, Евгений Беззубцев.
ООО «Птицефабрика Любинская» работает в Любинском районе. В 2022 году она произвела 188 млн яиц — на 24% больше, чем годом ранее. Ее выручка от продаж составила 845 млн рублей, чистая прибыль — 43 млн. В глаза бросается отличие от лидера по стоимости активов: у Любинской птицефабрики это всего 306 млн рублей, на порядок меньше, чем у Иртышской.
Единственный владелец предприятия — Айк Калачян. С другими бизнес-активами он сейчас не связан, а до 2015 года владел половиной уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Центр-Строй», специализировавшегося на аренде и управлении недвижимостью.
Птицефабрика АО «Русь» расположена в Азовском районе и соответственно выпускает яйца под торговой маркой «АзOVO». В 2022 году она произвела 119 млн яиц —на символический 1% больше, чем годом ранее. Это дало фабрике выручку в 756 млн и прибыль в 25 млн рублей. Стоимость активов здесь ещё меньше, чем у Любинской птицефабрики: всего 276 млн рублей.
«Русь» — закрытое АО, так что имена учредителей не афишируются. Руководит «Русью» с 2013 года Сергей Клепцов.
Таким образом, на 3 крупнейших омских производителей приходится, по данным на 2022 год, 719 млн яиц. Это больше 82% от общего количества яиц, производящихся в Омской области. Интересно, что по данным на 2014 год доля первой тройки, включавшей те же предприятия, составляла 92%: получается, что уровень концентрации несколько снизился.