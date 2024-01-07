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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Омичи начали продавать домашние куриные яйца

Новые игроки на рынке. Омские частники увеличили продажи куриных яиц

7 января 2024, 15:05
Фото: 1MI

Омичи начали продавать домашние куриные яйца

Скачок цен на яйца кур в обычных магазинах спровоцировал рост «частного» рынка: уже существует 66 различных предложений на популярной площадке Avito. Иногда — с доставкой до дома.

Тем не менее, продукт, наделавший немало шума в прошлом году, все еще достаточно дорог: цены колеблются в районе 130-150 рублей за десяток, но продавцы уверяют — продукт экологически чистый, на основе своей рецептуры корма.

«Предлагаю Вам свежее домашнее куриноe яйцо с доставкой пo Амурскому и Чкаловскому посёлку. Яйцa от своих курочек. Яйцо чистое, крупное и среднее. Курочек кормлю зерносмесью, которую готовлю для ниx самостоятельно: пшеницa, ячмень, овёс, жмыx подсолнечника, молотая кукуруза, немножко молотого гороха и как вишенка на торте — молотый лён, как добавка для получения нужных микроэлементов» — говорится в одном из предложений.

Примечательно, что большинство объявлений — новые, все опубликованы в пределах недели. Неожиданные игроки скандального рынка пока только осваивают новую нишу, но у многих уже все распродано.

Пример торгового предложенияПример торгового предложения
Пример торгового предложенияПример торгового предложения
Пример торгового предложения
Фото: Avito
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#Омск#Цены#Рынок#Доставка#Объявления#Илья Скобин#Куриные яйца
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