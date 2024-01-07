Новые игроки на рынке. Омские частники увеличили продажи куриных яиц

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Тем не менее, продукт, наделавший немало шума в прошлом году, все еще достаточно дорог: цены колеблются в районе 130-150 рублей за десяток, но продавцы уверяют — продукт экологически чистый, на основе своей рецептуры корма.
«Предлагаю Вам свежее домашнее куриноe яйцо с доставкой пo Амурскому и Чкаловскому посёлку. Яйцa от своих курочек. Яйцо чистое, крупное и среднее. Курочек кормлю зерносмесью, которую готовлю для ниx самостоятельно: пшеницa, ячмень, овёс, жмыx подсолнечника, молотая кукуруза, немножко молотого гороха и как вишенка на торте — молотый лён, как добавка для получения нужных микроэлементов» — говорится в одном из предложений.
Примечательно, что большинство объявлений — новые, все опубликованы в пределах недели. Неожиданные игроки скандального рынка пока только осваивают новую нишу, но у многих уже все распродано.