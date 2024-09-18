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Купание

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Десятки смертей за лето. В каких водоемах Омской области в 2024 году тонули люди
18 сентября, 02:30
Снова трагедия на воде: в Иртыше утонул житель Горьковского района
По данным МЧС, мужчина был нетрезв.
14 июля, 06:32
Снова трагедия на воде: омичка утонула в озере Соленое на территории города
11 июля, 02:58
Платные, бесплатные и дикие. Какие пляжи открыты в Омске этим летом
27 июня, 03:30
Погиб во время купания. В Омской области мужчине стало плохо прямо в воде
26 июня, 06:07
Далеко отплыл. В Омской области завели дело из-за гибели 17-летнего студента в Иртыше
17 июня, 07:00
В омской мэрии назвали водоемы, в которых будет запрещено купаться этим летом
24 мая, 09:07
Под покровом ночи. Омичи сообщили о пловце, открывшем «купальный сезон» раньше срока
19 мая, 05:56
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
16 января, 08:01
2023
С зоной для созерцания. В Омской области планируют оборудовать новый пляж
28 ноября 2023, 03:36
В Сибири 5 подростков едва не погибли во время купания в реке
Школьников унесло течением.
2 августа 2023, 08:51

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