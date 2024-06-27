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Платные, бесплатные и дикие. Какие пляжи открыты в Омске этим летом

27 июня 2024, 03:30
Фото: gorod55.ru
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В Омске работают пять муниципальных пляжей, но позагорать также можно, посетив частные и дикие пляжи. Подробная информация о каждом из объектов — в материале Города55.

В этом году в Омске открытие пляжного сезона на городских пляжах немного припозднилось. Всему виной высокий уровень воды в Иртыше. Однако сейчас эта проблема уже миновала, к тому же несколько недель стоит жаркая погода. Так что самое время — отправляться за солнечными ваннами на один из работающих пляжей. Подборка Города55 поможет вам определиться с выбором.

Бесплатные общественные пляжи

Центральный-1

Пляж расположен на набережной Тухачевского, рядом со стадионом «Динамо». Делится он на две зоны — общественную и VIP.

Общественная бесплатная зона покрыта некрупным песком. Омичи могут здесь позагорать, поиграть в активные игры (для этого предусмотрены спортплощадки), сходить в общественный душ. Среди других «удобств» — биотуалеты и фонтанчики с питьевой водой. За безопасностью пребывания на пляже следят сотрудники спасательной службы.

Бесплатный пляж в центре ОмскаБесплатный пляж в центре Омска
Бесплатный пляж в центре Омска
Фото: gorod55.ru

Куйбышевский (Центральный-2)

В советское время этот пляж был известен как Куйбышевский, а сейчас официально называется Центральным-2. Расположен он рядом с бывшим Кадетским корпусом. Добираться до него удобно из любой точки города. К тому же это еще и самый большой пляж — протяженностью около 700 метров.

Пляж Центральный-2Пляж Центральный-2
Пляж Центральный-2
Фото: Скриншот 2ГИС

На какие-то изыски рассчитывать не стоит, но базовые «потребности» любителей солнечных ванн здесь точно закрыты. Пляж оборудован кабинками для переодевания, душем, раковинами для мытья ног, туалетом, фонтанчиками с питьевой водой. Нашлось место для тренажеров и площадки для игры в волейбол. Так что если наскучит просто загорать, можно активно провести время.

Советуем прихватить с собой полотенце, так как пляж бесплатный и пользуется огромной популярностью, шезлонги и лежаки здесь в дефиците. Ну и массовость отдыхающих, конечно, сказывается на чистоте — территория пляжа довольно загрязненная.

Первомайский

Этот пляж находится в районе улицы Кемеровская, рядом с парком «Зеленый остров». Место — удобное, до центра города совсем недалеко. Из плюсов — живописная территория с множеством зелени, плавная прибрежная линия без пологих спусков к воде, мелкий прибрежный песок.

А вот с «комфортом», как и на других бесплатных пляжах, здесь все грустно — редкие зонтики, шезлонгов нет. Но хотя бы присутствуют раздевалки, душевые кабины. Неподалеку разместили платный туалет, а на территории самого пляжа есть прокат водно-спортивной техники. Посетители пляжа, кстати, отмечают его ухоженность и чистоту.

Первомайский пляжПервомайский пляж
Первомайский пляж
Фото: Скриншот 2ГИС

Советский

Место, которое пользуется популярностью у жителей Нефтяников. Находится он рядом с одноименным парком. С самых первых теплых дней здесь можно увидеть загорающих омичей. Из стандартного — пляж оборудован кабинками для переодевания, раковинами для мытья ног, зонтиками, спортплощадками. А вот душевых с туалетами на территории Советского пляжа до сих пор нет.

Ничего роскошного вы здесь точно не увидите: песок, вода, куча загорающих людей. Близость к парку можно считать плюсом. Во-первых, рядом различные киоски с напитками и мороженым. Во-вторых, после принятия солнечных ванн можно спрятаться в тени деревьев. Огромный минус пляжа также назовем — установленных по периметру урн не хватает, поэтому они всегда с верхом завалены мусором.

Советский пляж пользуется популярностью у жителей НефтяниковСоветский пляж пользуется популярностью у жителей Нефтяников
Советский пляж пользуется популярностью у жителей Нефтяников
Фото: gorod55.ru

Кировский

Еще один общественный пляж находится на Левобережье, у «Пиратского острова». Посетить его можно в любое время. За безопасность отвечают спасательные службы. А для комфорта омичей в границах пляжа имеются зонты и шезлонги.

Территория пляжа — небольшая, да и место расположения для многих, скорее всего, не самое удачное. Но жителям нового микрорайона Регата и частного сектора добираться до пляжа удобно. Из минусов прежние посетители пляжа отмечают неухоженность территории, мусор и «неопрятный» туалет.

Кировский пляжКировский пляж
Кировский пляж
Фото: Скриншот 2ГИС

Платные пляжи

Если загорать хочется в более комфортных условиях, на помощь приходят платные пляжи. В отличие от бесплатных общественных пляжей здесь есть различные «плюшки» (шезлонги, бассейн, зонтики от солнца, кафе и другое), которые и делают оправданным взимание платы.

Территория таких платных пляжей, как правило, огорожена. Чтобы пройти туда, необходимо заплатить за вход (и по сравнению с прошлым годом цены выросли). Если думаете, что на платных пляжах будет поменьше людей, вы сильно ошибаетесь. В выходные даже приходится постоять в очереди на вход в платную зону отдыха.

Парк на Кольцевой (ул. 2-я Кольцевая, 19/9)

С 12 июня в этом году открыли пляжный сезон в парке на Кольцевой. Летняя зона отдыха под открытым небом расположена в одноименном парке и рассчитана на 600 человек. Для омичей здесь доступны взрослый и детский бассейны с подогреваемой водой (температура воды +28 градусов), зонты от солнца, шезлонги с индивидуальными столиками. Работают также душевые, туалетные комнаты, кабинки для переодевания, шкафчики для хранения вещей, детская и спортивная площадки. А подкрепиться и взять прохладительные напитки можно в зоне фудкорта.

Пляж работает ежедневно: с 9.00 до 20.00. Дети до 5 лет могут пройти на пляж бесплатно. Полный день пребывания для взрослых и детей с 10 лет стоит 1650 рублей, а для детей с 6 до 9 лет — 850 рублей.

Также администрацией пляжа предусмотрены специальные тарифы: вечерний (900 и 500 рублей для взрослых и детей), для матерей с детьми (850 рублей), пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных (скидка в 50%).

Тарифы 2024 годаТарифы 2024 года
Тарифы 2024 года
Фото: Парк на Кольцевой

Открытый летний пляж «АкваРио» (ул. Завертяева, 5)

Платная летняя зона отдыха под открытым небом рассчитана на 550 мест и работает с 10.00 до 22.00 ежедневно. Она оснащена удобными шезлонгами, зонтиками от солнца и душевыми. Для омичей доступны взрослый и детский бассейны, зона фудкорта и спортплощадка.

Детский билет (от 4 до 13 лет) обойдется в 750 рублей, взрослый (с 14 лет) — в 1500 рублей, вечером в будни — с 17.00 до 22.00 — 800 и 450 рублей соответственно. Помимо этого, предусмотрены специальные тарифы:

  • «Мать и дитя» (1 взрослый и 1 ребенок до 3 лет) в будни с 10.00 до 14.00 — 750 рублей;
  • «Пенсионеры», «Люди с инвалидностью», «Многодетные», «Участники СВО и члены их семей» — 50% от стоимости основных тарифов.

Центральный пляж «Динамо» (набережная Тухачевского, 1)

Платная «вип-зона» находится на территории Центрального пляжа и включает в себя взрослый и два детских бассейна со всеми необходимыми атрибутами. Работает он ежедневно с 09.30 до 20.00 часов.

Для взрослых вход на пляж стоит 1000 рублей, после 18.00 — 600 рублей, а для детей 500 и 300 рублей соответственно. Детей до 5 лет пропускают бесплатно.

Платная зона на Набережной ТухачевскогоПлатная зона на Набережной Тухачевского
Платная зона на Набережной Тухачевского
Фото: Паблик «Центральный пляж»

Пиратский остров (ул. Граничная, 1а)

Пляж на «Пиратском острове» находится на берегу Иртыша. В этом году для посетителей открыли два бассейна — взрослый и детский, кафе, а также установили шезлонги, душ и кабинку для переодевания. Также за допстоимость можно арендовать яхту или беседку для наиболее комфортного и разнообразного времяпрепровождения. Работает зона отдыха с 10 до 22 часов.

Безлимитный тариф для взрослых (с 10 лет) обойдется в 700 рублей, для детей (с 6 до 10 лет) — в 350 рублей. Трехчасовое пребывание на пляже в «Пиратском острове» стоит 500 и 250 рублей соответственно. Также есть специальный тариф «Мать и дитя» стоимостью 300 рублей. Правда, действует он только с 10.00 до 13.00.

Кстати, на территорию «Пиратского острова» вас не пропустят с едой и напитками. Приобрести их придется в кафе.

Открытый бассейн в комплексе «Альбатрос» (ул. Масленникова, 144, к. 1)

На Масленникова круглый год работает бассейн под открытым небом. Территория оборудована шезлонгами, искусственным газоном, а для посетителей открыто кафе. С понедельника по субботу режим работы комплекса с 9.00 до 21.00, а в воскресенье — с 12.00 до 21.00.

В будни разовое посещение на весь день вместе с арендой шезлонга обойдется в 2000 рублей с человека (для сравнения год назад было на 200 рублей меньше), а в выходные и праздничные дни — 2200 рублей с человека. Шезлонг можно взять и отдельно за 150 рублей. Советуем быть аккуратными, если вы сломаете шезлонг, придется оплатить штраф в 2500 рублей.

WakeParkOmsk на «Зелёном острове» (ул. Старозагородная роща, 10)

Еще одна платная зона отдыха находится на территории «Зеленого острова». Здесь омичам доступен активный отдых (вейкборд, сапборд), так и более спокойное принятие солнечных ванн. Аренда шезлонга в будни на весь день стоит 1200 рублей, за два часа — 500 рублей, а в выходные — 1400 и 700 рублей соответственно.

Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00 часов.

Прайс на лето 2024 годаПрайс на лето 2024 года
Прайс на лето 2024 года
Фото: Вейк-парк «WakeParkOmsk»

Дикие пляжи

Большое количество безопасных общественных и частных платных пляжей не останавливает омичей от отдыха в «диких» местах. В Омске немало подобных мест, пользующихся популярностью у отдыхающих. Вот лишь некоторые из них:

  • Авангард (улица 1-й Красной звезды) — находится за железнодорожным мостом, вблизи базы с одноименным названием;
  • Пески (12-я Пролетарская или Сухой пролет) — расположены у правого берега Иртыша. Раньше в этом затоне добывали песок, сегодня представляет собой своеобразный полуостров;
  • Горячий источник (улица Суворова) — находится за профилакторием «Ника» недалеко от Парка Победы;
  • Нудистский пляж (остров Кировский) — добраться можно только по воде;
  • Путеец (3-я Островская) — затон у песчаной дамбы на левом берегу Иртыша;
  • СРЗ (Старозагородная роща) — представляет собой длинную песчаную дамбу на правом берегу, рядом с парком «Зеленый остров».
На официальных пляжах за последние пять лет никто не утонулНа официальных пляжах за последние пять лет никто не утонул
На официальных пляжах за последние пять лет никто не утонул
Фото: gorod55.ru

Напомним, что отдыхать безопасно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и проводится обследование дна. Согласно статистике регионального МЧС, на официальных пляжах за последние пять лет не утонул ни один человек. В стихийных местах же, наоборот, погибли 96 человек, в том числе 20 детей.

Утонули 96 человек. В МЧС омичей призвали купаться только на официальных пляжах
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Новости#Жара#Купание#Пляжи Омска#Лето#Пляжный сезон#Все материалы авторов#Пляжи
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