Платные, бесплатные и дикие. Какие пляжи открыты в Омске этим летом

В этом году в Омске открытие пляжного сезона на городских пляжах немного припозднилось. Всему виной высокий уровень воды в Иртыше. Однако сейчас эта проблема уже миновала, к тому же несколько недель стоит жаркая погода. Так что самое время — отправляться за солнечными ваннами на один из работающих пляжей. Подборка Города55 поможет вам определиться с выбором.