Платные, бесплатные и дикие. Какие пляжи открыты в Омске этим летом

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:30
В этом году в Омске открытие пляжного сезона на городских пляжах немного припозднилось. Всему виной высокий уровень воды в Иртыше. Однако сейчас эта проблема уже миновала, к тому же несколько недель стоит жаркая погода. Так что самое время — отправляться за солнечными ваннами на один из работающих пляжей. Подборка Города55 поможет вам определиться с выбором.
Пляж расположен на набережной Тухачевского, рядом со стадионом «Динамо». Делится он на две зоны — общественную и VIP.
Общественная бесплатная зона покрыта некрупным песком. Омичи могут здесь позагорать, поиграть в активные игры (для этого предусмотрены спортплощадки), сходить в общественный душ. Среди других «удобств» — биотуалеты и фонтанчики с питьевой водой. За безопасностью пребывания на пляже следят сотрудники спасательной службы.
В советское время этот пляж был известен как Куйбышевский, а сейчас официально называется Центральным-2. Расположен он рядом с бывшим Кадетским корпусом. Добираться до него удобно из любой точки города. К тому же это еще и самый большой пляж — протяженностью около 700 метров.
На какие-то изыски рассчитывать не стоит, но базовые «потребности» любителей солнечных ванн здесь точно закрыты. Пляж оборудован кабинками для переодевания, душем, раковинами для мытья ног, туалетом, фонтанчиками с питьевой водой. Нашлось место для тренажеров и площадки для игры в волейбол. Так что если наскучит просто загорать, можно активно провести время.
Советуем прихватить с собой полотенце, так как пляж бесплатный и пользуется огромной популярностью, шезлонги и лежаки здесь в дефиците. Ну и массовость отдыхающих, конечно, сказывается на чистоте — территория пляжа довольно загрязненная.
Этот пляж находится в районе улицы Кемеровская, рядом с парком «Зеленый остров». Место — удобное, до центра города совсем недалеко. Из плюсов — живописная территория с множеством зелени, плавная прибрежная линия без пологих спусков к воде, мелкий прибрежный песок.
А вот с «комфортом», как и на других бесплатных пляжах, здесь все грустно — редкие зонтики, шезлонгов нет. Но хотя бы присутствуют раздевалки, душевые кабины. Неподалеку разместили платный туалет, а на территории самого пляжа есть прокат водно-спортивной техники. Посетители пляжа, кстати, отмечают его ухоженность и чистоту.
Место, которое пользуется популярностью у жителей Нефтяников. Находится он рядом с одноименным парком. С самых первых теплых дней здесь можно увидеть загорающих омичей. Из стандартного — пляж оборудован кабинками для переодевания, раковинами для мытья ног, зонтиками, спортплощадками. А вот душевых с туалетами на территории Советского пляжа до сих пор нет.
Ничего роскошного вы здесь точно не увидите: песок, вода, куча загорающих людей. Близость к парку можно считать плюсом. Во-первых, рядом различные киоски с напитками и мороженым. Во-вторых, после принятия солнечных ванн можно спрятаться в тени деревьев. Огромный минус пляжа также назовем — установленных по периметру урн не хватает, поэтому они всегда с верхом завалены мусором.
Еще один общественный пляж находится на Левобережье, у «Пиратского острова». Посетить его можно в любое время. За безопасность отвечают спасательные службы. А для комфорта омичей в границах пляжа имеются зонты и шезлонги.
Территория пляжа — небольшая, да и место расположения для многих, скорее всего, не самое удачное. Но жителям нового микрорайона Регата и частного сектора добираться до пляжа удобно. Из минусов прежние посетители пляжа отмечают неухоженность территории, мусор и «неопрятный» туалет.
Если загорать хочется в более комфортных условиях, на помощь приходят платные пляжи. В отличие от бесплатных общественных пляжей здесь есть различные «плюшки» (шезлонги, бассейн, зонтики от солнца, кафе и другое), которые и делают оправданным взимание платы.
Территория таких платных пляжей, как правило, огорожена. Чтобы пройти туда, необходимо заплатить за вход (и по сравнению с прошлым годом цены выросли). Если думаете, что на платных пляжах будет поменьше людей, вы сильно ошибаетесь. В выходные даже приходится постоять в очереди на вход в платную зону отдыха.
С 12 июня в этом году открыли пляжный сезон в парке на Кольцевой. Летняя зона отдыха под открытым небом расположена в одноименном парке и рассчитана на 600 человек. Для омичей здесь доступны взрослый и детский бассейны с подогреваемой водой (температура воды +28 градусов), зонты от солнца, шезлонги с индивидуальными столиками. Работают также душевые, туалетные комнаты, кабинки для переодевания, шкафчики для хранения вещей, детская и спортивная площадки. А подкрепиться и взять прохладительные напитки можно в зоне фудкорта.
Пляж работает ежедневно: с 9.00 до 20.00. Дети до 5 лет могут пройти на пляж бесплатно. Полный день пребывания для взрослых и детей с 10 лет стоит 1650 рублей, а для детей с 6 до 9 лет — 850 рублей.
Также администрацией пляжа предусмотрены специальные тарифы: вечерний (900 и 500 рублей для взрослых и детей), для матерей с детьми (850 рублей), пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных (скидка в 50%).
Платная летняя зона отдыха под открытым небом рассчитана на 550 мест и работает с 10.00 до 22.00 ежедневно. Она оснащена удобными шезлонгами, зонтиками от солнца и душевыми. Для омичей доступны взрослый и детский бассейны, зона фудкорта и спортплощадка.
Детский билет (от 4 до 13 лет) обойдется в 750 рублей, взрослый (с 14 лет) — в 1500 рублей, вечером в будни — с 17.00 до 22.00 — 800 и 450 рублей соответственно. Помимо этого, предусмотрены специальные тарифы:
Платная «вип-зона» находится на территории Центрального пляжа и включает в себя взрослый и два детских бассейна со всеми необходимыми атрибутами. Работает он ежедневно с 09.30 до 20.00 часов.
Для взрослых вход на пляж стоит 1000 рублей, после 18.00 — 600 рублей, а для детей 500 и 300 рублей соответственно. Детей до 5 лет пропускают бесплатно.
Пляж на «Пиратском острове» находится на берегу Иртыша. В этом году для посетителей открыли два бассейна — взрослый и детский, кафе, а также установили шезлонги, душ и кабинку для переодевания. Также за допстоимость можно арендовать яхту или беседку для наиболее комфортного и разнообразного времяпрепровождения. Работает зона отдыха с 10 до 22 часов.
Безлимитный тариф для взрослых (с 10 лет) обойдется в 700 рублей, для детей (с 6 до 10 лет) — в 350 рублей. Трехчасовое пребывание на пляже в «Пиратском острове» стоит 500 и 250 рублей соответственно. Также есть специальный тариф «Мать и дитя» стоимостью 300 рублей. Правда, действует он только с 10.00 до 13.00.
Кстати, на территорию «Пиратского острова» вас не пропустят с едой и напитками. Приобрести их придется в кафе.
На Масленникова круглый год работает бассейн под открытым небом. Территория оборудована шезлонгами, искусственным газоном, а для посетителей открыто кафе. С понедельника по субботу режим работы комплекса с 9.00 до 21.00, а в воскресенье — с 12.00 до 21.00.
В будни разовое посещение на весь день вместе с арендой шезлонга обойдется в 2000 рублей с человека (для сравнения год назад было на 200 рублей меньше), а в выходные и праздничные дни — 2200 рублей с человека. Шезлонг можно взять и отдельно за 150 рублей. Советуем быть аккуратными, если вы сломаете шезлонг, придется оплатить штраф в 2500 рублей.
Еще одна платная зона отдыха находится на территории «Зеленого острова». Здесь омичам доступен активный отдых (вейкборд, сапборд), так и более спокойное принятие солнечных ванн. Аренда шезлонга в будни на весь день стоит 1200 рублей, за два часа — 500 рублей, а в выходные — 1400 и 700 рублей соответственно.
Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00 часов.
Большое количество безопасных общественных и частных платных пляжей не останавливает омичей от отдыха в «диких» местах. В Омске немало подобных мест, пользующихся популярностью у отдыхающих. Вот лишь некоторые из них:
Напомним, что отдыхать безопасно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и проводится обследование дна. Согласно статистике регионального МЧС, на официальных пляжах за последние пять лет не утонул ни один человек. В стихийных местах же, наоборот, погибли 96 человек, в том числе 20 детей.