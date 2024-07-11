Снова трагедия на воде: омичка утонула в озере Соленое на территории города

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:01
Накануне в поселке Карьер Ленинского округа, на озере Соленое, нашли тело женщины. Об этом рассказали в региональном МЧС. Сейчас полиция выясняет обстоятельства и причины этой трагедии. Подробности пока не сообщаются.
МЧС России напоминает о правилах безопасного поведения на водоемах:
Напомним, что недавно в Исилькульском районе мужчина утонул, купаясь в котловане. Очевидцы достали его тело из воды. Еще одна трагедия случилась в Большереченском районе: 47-летний мужчина решил искупаться в реке Иртыш и, к сожалению, утонул. По информации МЧС, он был нетрезв. Оба места, где произошли несчастные случаи, не были предназначены для купания.