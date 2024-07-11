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Posted Сегодня, 02:58

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место происшествия

Снова трагедия на воде: омичка утонула в озере Соленое на территории города

11 июля 2024, 02:58
Фото: МЧС России по Омской области
место происшествия

В Ленинском округе Омска на озере нашли тело женщины

Трагедия произошла 10 июля в Ленинском округе.

Накануне в поселке Карьер Ленинского округа, на озере Соленое, нашли тело женщины. Об этом рассказали в региональном МЧС. Сейчас полиция выясняет обстоятельства и причины этой трагедии. Подробности пока не сообщаются.

МЧС России напоминает о правилах безопасного поведения на водоемах:

  • не заходите в воду в незнакомых местах;
  • не игнорируйте запрещающие знаки, установленные на пляжах;
  • если вы не умеете плавать, не заходите в воду.

Напомним, что недавно в Исилькульском районе мужчина утонул, купаясь в котловане. Очевидцы достали его тело из воды. Еще одна трагедия случилась в Большереченском районе: 47-летний мужчина решил искупаться в реке Иртыш и, к сожалению, утонул. По информации МЧС, он был нетрезв. Оба места, где произошли несчастные случаи, не были предназначены для купания.

Новые жертвы. В водоемах Омской области утонуло двое мужчин
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