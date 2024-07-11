Снова трагедия на воде: омичка утонула в озере Соленое на территории города

Напомним, что недавно в Исилькульском районе мужчина утонул, купаясь в котловане. Очевидцы достали его тело из воды. Еще одна трагедия случилась в Большереченском районе: 47-летний мужчина решил искупаться в реке Иртыш и, к сожалению, утонул. По информации МЧС, он был нетрезв. Оба места, где произошли несчастные случаи, не были предназначены для купания.