С зоной для созерцания. В Омской области планируют оборудовать новый пляж

В поселке Красный Яр Любинского района Омской области планируют создать пляжно-рекреационную зону на берегу озера Старица. В настоящее время администрация Красноярского городского поселения ищет подрядчика, который разработает проект. Заявки принимают до 5 декабря. Максимальная цена контракта — 125 494 рубля.