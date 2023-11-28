С зоной для созерцания. В Омской области планируют оборудовать новый пляж

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
В поселке Красный Яр Любинского района Омской области планируют создать пляжно-рекреационную зону на берегу озера Старица. В настоящее время администрация Красноярского городского поселения ищет подрядчика, который разработает проект. Заявки принимают до 5 декабря. Максимальная цена контракта — 125 494 рубля.
Общая площадь участка, для которого должны разработать концепцию, составляет 3,02 га, первая очередь — 0,36 га. Проект необходимо представить до 29 декабря.
«Концепция разрабатывается с целью создания комфортной среды для жителей и гостей поселка Красный Яр, а также для решения ряда проблем, в частности: неорганизованность зон отдыха, отсутствие бытовых условий и т. д.», — говорится в техническом задании.
Согласно документам, на территории необходимо спроектировать зону пикников, автостоянку на 15-20 автомобилей, игровую зону, ботанический сад, спортплощадку, зону технического обслуживания, зону для созерцания, купания и рыбалки.