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В омской мэрии назвали водоемы, в которых будет запрещено купаться этим летом

24 мая 2024, 09:07
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, где будет запрещено купаться этим летом

Список запрещенных для купания мест появился на сайте администрации Омска, всего их оказалось 105.

Администрация Омска утвердила список мест, в которых будет запрещено купаться этим летом. В него вошли 105 водных объектов.

Вблизи всех водоемов, купание в которых признано опасным, будут установлены соответствующие знаки: «Купаться запрещено». За нарушение правила полагается предупреждение или штраф по статье 52 КоАП Омской области.

В Центральном округе под запрет попали 26 объектов, в Советском — 20, в Октябрьском — 8, в Ленинском — 25, а в Кировском на одно больше — 26. Так выглядит список мест, которые оказались под запретом, его опубликовали на сайте мэрии:

Фото: admomsk.gosuslugi
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