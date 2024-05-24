В омской мэрии назвали водоемы, в которых будет запрещено купаться этим летом

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Администрация Омска утвердила список мест, в которых будет запрещено купаться этим летом. В него вошли 105 водных объектов.
Вблизи всех водоемов, купание в которых признано опасным, будут установлены соответствующие знаки: «Купаться запрещено». За нарушение правила полагается предупреждение или штраф по статье 52 КоАП Омской области.
В Центральном округе под запрет попали 26 объектов, в Советском — 20, в Октябрьском — 8, в Ленинском — 25, а в Кировском на одно больше — 26. Так выглядит список мест, которые оказались под запретом, его опубликовали на сайте мэрии: