Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Изображение материала

В Сибири 5 подростков едва не погибли во время купания в реке

2 августа 2023, 08:51
Фото: 1MI
Иллюстрация
Школьников унесло течением.

В Кузбассе пятеро подростков едва не погибли, купаясь на реке в Шушталепе. Инцидент произошел около понтонного моста, сообщает издание «Сiбдепо». Двоих школьников унесло течением, дети смогли зацепиться за ветки у островка посреди реки. Трое их друзей бросились на помощь, но подростков также отнесло к острову.

Очевидцы вызвали на место спасателей.

«Двое мужчин из МЧС бросились в воду, со спасательными кругами, доплыли до них, и всех пятерых подростков с середины реки по очереди доставили на берег. Все люди, там находящиеся на мосту, наблюдали за их героизмом! Подъехали на машине вдвоем, тут же, прям сразу, побежали со снаряжением — и спасли 5 человек! Спасибо вам огромное», — сообщил один из местных жителей.
В Омске в Советском парке утонул молодой мужчина
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Сибирь#Кузбасс#Река#Купание#Спасатели#МЧС#Происшествия#Общество
Подпишитесь
Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста
Сегодня, 07:48
Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»
Сегодня, 08:16
Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города
Сегодня, 11:58
Зарплата до 70 тысяч. В два района Омской области требуются главные лесничие
Сегодня, 07:14
В Омске компании Антропенко разрешили построить часть школы на Космическом проспекте
Сегодня, 11:15
Платные скорые? Как изменятся медицинские услуги с 1 сентября
Сегодня, 11:41