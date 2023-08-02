В Сибири 5 подростков едва не погибли во время купания в реке

В Кузбассе пятеро подростков едва не погибли, купаясь на реке в Шушталепе. Инцидент произошел около понтонного моста, сообщает издание «Сiбдепо». Двоих школьников унесло течением, дети смогли зацепиться за ветки у островка посреди реки. Трое их друзей бросились на помощь, но подростков также отнесло к острову.