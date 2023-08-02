В Сибири 5 подростков едва не погибли во время купания в реке

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В Кузбассе пятеро подростков едва не погибли, купаясь на реке в Шушталепе. Инцидент произошел около понтонного моста, сообщает издание «Сiбдепо». Двоих школьников унесло течением, дети смогли зацепиться за ветки у островка посреди реки. Трое их друзей бросились на помощь, но подростков также отнесло к острову.
Очевидцы вызвали на место спасателей.
«Двое мужчин из МЧС бросились в воду, со спасательными кругами, доплыли до них, и всех пятерых подростков с середины реки по очереди доставили на берег. Все люди, там находящиеся на мосту, наблюдали за их героизмом! Подъехали на машине вдвоем, тут же, прям сразу, побежали со снаряжением — и спасли 5 человек! Спасибо вам огромное», — сообщил один из местных жителей.