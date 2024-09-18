Десятки смертей за лето. В каких водоемах Омской области в 2024 году тонули люди

Что касается территориальной расположенности, больше всего утонувших было в Омске (на водоемах погибло 9 человек). В Омском районе утонули пять человек, Большереческом — 3, по 2 — в Тевризском и Исилькульском, и по 1-му — в Крутинском, Кормиловском, Тюкалинском, Муромцевском, Седельниковском, Горьковском, Тарском, Саргатском и Москаленском районах. При этом в 19 районах области этим летом обошлось без утонувших.