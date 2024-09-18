Десятки смертей за лето. В каких водоемах Омской области в 2024 году тонули люди

Posted 18 сентября, 02:30
Published 18 сентября, 02:30
Modified 18 сентября, 02:30
Updated 18 сентября, 02:30
За три летних месяца в Омской области, как сообщили Городу55 в региональном МЧС, утонули 30 человек, среди них четверо были несовершеннолетними. Хоть в период купального сезона и функционировало 10 оборудованных пляжей, жители продолжают стремиться к необорудованным и небезопасным местам.
Только с июня по август 2024-го больше половины погибших утонули именно в необорудованных местах. В то время как на пляжах, по данным МЧС, за последние 10 лет в купальный сезон не погиб ни один человек.
Город55 на основе предоставленной региональным МЧС статистики собрал информацию обо всех случаях лета 2024 года на карте — смотрите, в каких именно местах вода унесла жизни омичей.
Что касается территориальной расположенности, больше всего утонувших было в Омске (на водоемах погибло 9 человек). В Омском районе утонули пять человек, Большереческом — 3, по 2 — в Тевризском и Исилькульском, и по 1-му — в Крутинском, Кормиловском, Тюкалинском, Муромцевском, Седельниковском, Горьковском, Тарском, Саргатском и Москаленском районах. При этом в 19 районах области этим летом обошлось без утонувших.