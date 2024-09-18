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Posted 18 сентября, 02:30

Published 18 сентября, 02:30

Modified 18 сентября, 02:30

Updated 18 сентября, 02:30

Большинство происшествий произошло в необорудованных для купания местах

Десятки смертей за лето. В каких водоемах Омской области в 2024 году тонули люди

18 сентября 2024, 02:30
Фото: 1MI
Большинство происшествий произошло в необорудованных для купания местах

Стало известно, где в Омской области летом 2024 года утонули десятки людей

В МЧС Омской области поделились с Городом55 статистикой по утонувшим в Омской области в летний период людям. Большинство погибших купались в необорудованных местах, неоднократно трагическим случаям предшествовало употребление алкоголя.

За три летних месяца в Омской области, как сообщили Городу55 в региональном МЧС, утонули 30 человек, среди них четверо были несовершеннолетними. Хоть в период купального сезона и функционировало 10 оборудованных пляжей, жители продолжают стремиться к необорудованным и небезопасным местам.

Только с июня по август 2024-го больше половины погибших утонули именно в необорудованных местах. В то время как на пляжах, по данным МЧС, за последние 10 лет в купальный сезон не погиб ни один человек.

Город55 на основе предоставленной региональным МЧС статистики собрал информацию обо всех случаях лета 2024 года на карте — смотрите, в каких именно местах вода унесла жизни омичей.

Что касается территориальной расположенности, больше всего утонувших было в Омске (на водоемах погибло 9 человек). В Омском районе утонули пять человек, Большереческом — 3, по 2 — в Тевризском и Исилькульском, и по 1-му — в Крутинском, Кормиловском, Тюкалинском, Муромцевском, Седельниковском, Горьковском, Тарском, Саргатском и Москаленском районах. При этом в 19 районах области этим летом обошлось без утонувших.

Запрещенные места. В Омской области с начала лета утонуло 27 человек
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