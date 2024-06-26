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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

иллюстрация

Погиб во время купания. В Омской области мужчине стало плохо прямо в воде

26 июня 2024, 06:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Пожилой омич решил искупаться в котловане и не смог выбраться на берег

В Муромцевском районе местный житель отдыхал с друзьями на берегу котлована. Это место не предназначено для купания, но мужчина решил рискнуть. В воде ему стало плохо, и он не смог самостоятельно выбраться на берег.

В омской полиции рассказали, что сотрудники ОМВД России по Муромцевскому району выясняют обстоятельства несчастного случая на воде.

Как выяснилось, 64-летний мужчина проводил время с друзьями на берегу котлована, который не предназначен для купания. Когда он находился в воде, ему стало плохо, и он не смог сам выбраться на берег.

В данный момент проводится операция по извлечению тела из воды.

«Омская полиция призывает граждан не купаться в необорудованных для этого местах. Данные действия могут привести к трагическим последствиям», — обратились сотрудники к омичам.

Напомним, в начале недели в центре Омска произошла опасная ситуация. На улице Щербанева 12-летний мальчик упал в реку Омь. По словам очевидцев, ребенок и его друзья отправились к воде, чтобы намочить ноги, но случилось непредвиденное: мальчика начало уносить течением. К счастью, он оказался рядом с речным портом, где его удалось спасти.

Бежали следом. 12-летний омич угодил в сильное течение реки Омь в центре города
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