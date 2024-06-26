Погиб во время купания. В Омской области мужчине стало плохо прямо в воде

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В омской полиции рассказали, что сотрудники ОМВД России по Муромцевскому району выясняют обстоятельства несчастного случая на воде.
Как выяснилось, 64-летний мужчина проводил время с друзьями на берегу котлована, который не предназначен для купания. Когда он находился в воде, ему стало плохо, и он не смог сам выбраться на берег.
В данный момент проводится операция по извлечению тела из воды.
«Омская полиция призывает граждан не купаться в необорудованных для этого местах. Данные действия могут привести к трагическим последствиям», — обратились сотрудники к омичам.
Напомним, в начале недели в центре Омска произошла опасная ситуация. На улице Щербанева 12-летний мальчик упал в реку Омь. По словам очевидцев, ребенок и его друзья отправились к воде, чтобы намочить ноги, но случилось непредвиденное: мальчика начало уносить течением. К счастью, он оказался рядом с речным портом, где его удалось спасти.