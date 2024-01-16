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Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение

16 января 2024, 08:01
Фото: 1MI
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В Омской области на Крещение предварительно организуют 38 купелей

В настоящий момент сотрудники МЧС проверяют каждое из заявленных мест на безопасность. Окончательный список с местами для окунания будет известен только вечером 18 января.

Крещение в 2024 году наступает в пятницу, 19 января. В материале Города55 рассказываем о том, где можно искупаться на Крещение Господне в Омской области и какими характеристиками обладает правильная, безопасная купель.

Где окунуться в прорубь в Омске

На территории Омска искупаться в проруби на Крещение, по сообщению городской администрации, можно в трех местах: это 14-й Военный городок, 3-я Островская, 2е и затон реки Иртыш в парке «Зеленый остров». Здесь обещают организовать дежурство полиции, МЧС и медработников.

По второму адресу купель организуют на территории банно-оздоровительного комплекса «Кедровый парк». Посетить ее могут все желающие, но придется заплатить за вход по 500 рублей с человека, как и в прошлые годы. Прорубь на «Зеленом острове», скорее всего, не будет доступен для массового купания, это место используют члены клуба закаливания «Моржи».

«Размещение купелей администрацией города Омска не согласовано по причине неблагоприятных погодных условий и структурой льда», — добавили в мэрии.

Где откроют купели на Крещение в Омской области

В МЧС по Омской области пока не раскрывают адреса купелей, которые заработают на территории региона 19 января. Пока ведомство получило заявки на организацию 38 купелей в 33 местах: 36 купелей оборудуют на водоемах, еще две будут искусственными. Сейчас специалисты обрабатывают каждую из оставленных органами местного самоуправления заявок.

«Мы выезжаем на место, оцениваем безопасность места проведения и даем четкие рекомендации по организации безопасности омичей при проведении массовых мероприятий. Запланировано при проведении мероприятий привлечь порядка 350 человек личного состава из числа сотрудников МЧС России и других заинтересованных структур и ведомств», — пояснил начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Омской области Семен Турков.

Окончательный список крещенских купелей будет известен только ближе к вечеру 18 января. Он может измениться в зависимости от поступивших заявок, результата проверок мест и погодных условий.

Какая купель считается безопасной

Сотрудники МЧС будут следить за безопасностью в местах организации купелей непосредственно 19 января. Жителям Омской области напомнили, какую купель можно отнести к безопасным. Правильная купель, как отметили в ведомстве, обладает следующими характеристиками:

  • Возле нее дежурят спасатели;
  • Не глубже 1,2-1,5 метров;
  • Дно пологое, чистое от посторонних предметов;
  • Имеет два спуска, оборудованные лестницами;
  • Берега пологие и широкие;
  • Течение слабое (не более 0,5 м/с);
  • Без промоин и спусков теплой воды.

Ранее Город55 писал о 10 советах врача, как окунуться в прорубь без вреда для своего здоровья. Советуем внимательно ознакомиться с ними.

Купание в проруби на Крещение в Омской области: советы врача, места и правила
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#Крещенские купания#Общество#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Новости#Крещение#Купание#Прорубь#Купель#Юлия Истомина#Подготовка к купанию
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