Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение

По второму адресу купель организуют на территории банно-оздоровительного комплекса «Кедровый парк». Посетить ее могут все желающие, но придется заплатить за вход по 500 рублей с человека, как и в прошлые годы. Прорубь на «Зеленом острове», скорее всего, не будет доступен для массового купания, это место используют члены клуба закаливания «Моржи».