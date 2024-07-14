Снова трагедия на воде: в Иртыше утонул житель Горьковского района

Отметим, что предыдущее сообщение о трагедии на воде появилось всего 4 дня назад: тогда в озере Соленое (поселок Карьер, Ленинский округ Омска) утонула женщина. На территории города купание запрещено, но на официальных пляжах все же дежурят спасатели, которые придут на помощь, если возникает угроза гибели человека.