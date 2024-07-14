Снова трагедия на воде: в Иртыше утонул житель Горьковского района

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В Омской области произошла очередная трагедия на воде: в Горьковском районе у села Лежанка вытащили из Иртыша тело местного жителя.
— Утонул при купании в нетрезвом состоянии в необорудованном месте, — уточнили в МЧС Омской области, добавив, что купаться следует только на «официальных пляжах».
Отметим, что предыдущее сообщение о трагедии на воде появилось всего 4 дня назад: тогда в озере Соленое (поселок Карьер, Ленинский округ Омска) утонула женщина. На территории города купание запрещено, но на официальных пляжах все же дежурят спасатели, которые придут на помощь, если возникает угроза гибели человека.