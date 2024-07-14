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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

У села Лежанка нашли тело утонувшего мужчина

Снова трагедия на воде: в Иртыше утонул житель Горьковского района

14 июля 2024, 06:32
Фото: МЧС Омской области

У села Лежанка нашли тело утонувшего мужчина

По данным МЧС, мужчина был нетрезв.

В Омской области произошла очередная трагедия на воде: в Горьковском районе у села Лежанка вытащили из Иртыша тело местного жителя.

— Утонул при купании в нетрезвом состоянии в необорудованном месте, — уточнили в МЧС Омской области, добавив, что купаться следует только на «официальных пляжах».

Отметим, что предыдущее сообщение о трагедии на воде появилось всего 4 дня назад: тогда в озере Соленое (поселок Карьер, Ленинский округ Омска) утонула женщина. На территории города купание запрещено, но на официальных пляжах все же дежурят спасатели, которые придут на помощь, если возникает угроза гибели человека.

Снова трагедия на воде: омичка утонула в озере Соленое на территории города
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#МЧС#Купание
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