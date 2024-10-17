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Комета

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2024
Небесное шоу: огромная луна и яркая комета захватили внимание омичей
17 октября, 08:59
«Выглянула на пару минут»: омский астроном рассказал, как «охотиться» за кометой
16 октября, 03:55
Выброс плазмы и полярные сияния. На Омск обрушится новая магнитная буря
Уже сегодня вечером после заката в районах Омской области можно будет заметить необычной красоты природное явление.
4 октября, 03:27
Омичам рассказали, когда над областью пролетит самая яркая комета
30 сентября, 05:15
Яркая комета, новые авиарейсы и реабилитация Владимира Ткачева. Омск в воскресенье
22 сентября, 14:26
Невооруженным глазом. Омичи смогут увидеть «молодую» и очень яркую комету
22 сентября, 12:22
Не было 26 тысяч лет. Омичи могут увидеть самую яркую за четверть века комету
14 сентября, 06:45
Приготовьтесь к волшебству. Омичам рассказали, когда в небе будет виден звездопад
3 августа, 12:32
К Земле летит большая комета с невероятным свечением
В скором времени рядом с Землей появится комета, которая может стать ярче звезд. Когда ждать это значимое явление в астрономии? Подробности — в материале Города55.
23 мая, 12:47
2023
Астрономы пригласили омичей еще раз понаблюдать за редкой зеленой кометой
Зеленая комета С/2022 Е3 ZTF снова станет видима при прохождении рядом с Марсом и Альдебараном. Омские астрономы планируют выезд и приглашают присоединиться.
8 февраля 2023, 08:03
Омские астрономы сфотографировали главную комету 2023 года
Лучше всего небесный объект было видно 30-го и 31-го января.
1 февраля 2023, 03:25

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