Астрономы пригласили омичей еще раз понаблюдать за редкой зеленой кометой

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В сообществе Омского планетария сообщили, что редкая зеленая комета еще несколько раз будет доступна для наблюдений. С/2022 Е3 ZTF пройдет рядом с Марсом 11 февраля и рядом с Альдебараном 14 февраля. Как раз и убывающая луна будет восходить позже и не помешает астрономической охоте.
За необычным зрелищем придется выезжать за город. Потребуется бинокль или телескоп, поскольку невооруженным взглядом найти редкую красавицу почти невозможно. Астрономы пообещали сообщать о планируемых выездах и пригласили омичей присоединяться на личных автомобилях.