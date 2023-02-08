Астрономы пригласили омичей еще раз понаблюдать за редкой зеленой кометой

В сообществе Омского планетария сообщили, что редкая зеленая комета еще несколько раз будет доступна для наблюдений. С/2022 Е3 ZTF пройдет рядом с Марсом 11 февраля и рядом с Альдебараном 14 февраля. Как раз и убывающая луна будет восходить позже и не помешает астрономической охоте.