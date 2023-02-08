Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Астрономы пригласили омичей еще раз понаблюдать за редкой зеленой кометой

8 февраля 2023, 08:03
Фото: Официальная группа омского планетария
Зеленая комета С/2022 Е3 ZTF снова станет видима при прохождении рядом с Марсом и Альдебараном. Омские астрономы планируют выезд и приглашают присоединиться.

В сообществе Омского планетария сообщили, что редкая зеленая комета еще несколько раз будет доступна для наблюдений. С/2022 Е3 ZTF пройдет рядом с Марсом 11 февраля и рядом с Альдебараном 14 февраля. Как раз и убывающая луна будет восходить позже и не помешает астрономической охоте.

За необычным зрелищем придется выезжать за город. Потребуется бинокль или телескоп, поскольку невооруженным взглядом найти редкую красавицу почти невозможно. Астрономы пообещали сообщать о планируемых выездах и пригласили омичей присоединяться на личных автомобилях.

Фото: скриншот сообщества Омского планетария
#Дарья Зыкова#Астрономия#Комета#Владимир Крупко#Омский планетарий#Наблюдения#Небо#Общество#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
Глава омского депарха — депутатам: «Детсад над бомбоубежищем — это на крайний случай»
Сегодня, 09:30
На пост седьмого вице-мэра Омска прочат выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку
Сегодня, 04:57
В Омской области назначили нового заместителя министра энергетики и ЖКХ
Сегодня, 11:20
«У нас беда на большую букву Б!»: омские депутаты упрекнули чиновников в равнодушии
Сегодня, 05:57
Не почувствуют перехода. В депспорта сообщили о судьбе коллективов «Красной звезды»
Сегодня, 06:44
Инсайд. Дмитрий Медведев прилетит в Омск на встречу с губернатором
Сегодня, 05:04