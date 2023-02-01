Омские астрономы сфотографировали главную комету 2023 года

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Омским астрономам удалось сфотографировать комету С/2022 E3 (ZTF), приблизившуюся к Земле. Об этом сообщили в официальной группе омского планетария.
«Добавили в копилку фото новой кометы, съемки под утро 30-го и 31-го января в „Белой Веже“,112 км от города. Попробуйте разглядеть слабый веер пылевого хвоста и длинный газовый хвост. Кадры одиночные, простой фотоштатив и объектив 200 мм. Особое спасибо за помощь Аникеевой Розе. Комета хорошо видна глазом, как слегка размытое пятнышко. В бинокль видна большим зеленоватым пятном с градацией яркости», — сообщили любители космоса.
31-го января расстояние между кометой и Землей составляло около 42 млн км. Небесный объект достиг на небе максимальной яркости,что создало лучшие условия для её наблюдения. Сейчас комета находится в созвездии Жирафа.