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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

Омские астрономы сфотографировали главную комету 2023 года

1 февраля 2023, 03:25
Фото: Омский Планетарий. Официальная группа
Лучше всего небесный объект было видно 30-го и 31-го января.

Омским астрономам удалось сфотографировать комету С/2022 E3 (ZTF), приблизившуюся к Земле. Об этом сообщили в официальной группе омского планетария.

«Добавили в копилку фото новой кометы, съемки под утро 30-го и 31-го января в „Белой Веже“,112 км от города. Попробуйте разглядеть слабый веер пылевого хвоста и длинный газовый хвост. Кадры одиночные, простой фотоштатив и объектив 200 мм. Особое спасибо за помощь Аникеевой Розе. Комета хорошо видна глазом, как слегка размытое пятнышко. В бинокль видна большим зеленоватым пятном с градацией яркости», — сообщили любители космоса.

 

31-го января расстояние между кометой и Землей составляло около 42 млн км. Небесный объект достиг на небе максимальной яркости,что создало лучшие условия для её наблюдения. Сейчас комета находится в созвездии Жирафа.

 

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#Евгений Игишев#Комета#Космос#Науку#Омск
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