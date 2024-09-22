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Posted 22 сентября, 14:26

Published 22 сентября, 14:26

Modified 22 сентября, 14:28

Updated 22 сентября, 14:28

Яркая комета, новые авиарейсы и реабилитация Владимира Ткачева. Омск в воскресенье

Яркая комета, новые авиарейсы и реабилитация Владимира Ткачева. Омск в воскресенье

22 сентября 2024, 14:26
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Владимир Ткачев встретился с фанатами из Германии.

Накануне в социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о внезапной встрече фанатов с Владимиром Ткачевым — хоккеист на данный момент проходит реабилитацию после травмы, для дальнейшего участия в сезоне 2024-2025. По некоторым данным, фанаты обнаружили хоккеиста в Штутгарте, Германия. Но, как сегодня выяснилось, отчасти это правда — поддержать форварда «ястребов» пришли фанаты из «German Hawks»:

Попался! Фанаты омского «Авангарда» обнаружили Владимира Ткачева в немецком Штутгарте
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Новость №2. Яркое событие в небе над Омском.

В скором времени любителей наблюдений за звездным небом ждет достаточно редкое явление: пролет кометы Цзыцзиньшань-ATLAS, попавшей в поле зрения астрономов зимой 2023 года. Как отмечают некоторые ученые, последний раз она сближалась с Землей аж 26 тыс лет назад. Другие же представители астрономии отмечают вероятность того, что вскоре небесное тело может навсегда покинуть Солнечную систему — а значит, такое явление точно нельзя пропустить:

Невооруженным глазом. Омичи смогут увидеть «молодую» и очень яркую комету
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Новость №3. В правительстве Омской области обсуждается возобновление местных авиарейсов.

Об этом сообщил глава ООО «Аэропром» — компания уже занимается перевозками пассажиров между Усть-Ишимом и Омском, но кажется, есть перспективы и для большего количества маршрутов: например, в Тару.

«Взлет» малой авиации? Глава «Аэропрома» рассказал о запуске рейсов из Омска в Тару
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