Яркая комета, новые авиарейсы и реабилитация Владимира Ткачева. Омск в воскресенье

В скором времени любителей наблюдений за звездным небом ждет достаточно редкое явление: пролет кометы Цзыцзиньшань-ATLAS, попавшей в поле зрения астрономов зимой 2023 года. Как отмечают некоторые ученые, последний раз она сближалась с Землей аж 26 тыс лет назад. Другие же представители астрономии отмечают вероятность того, что вскоре небесное тело может навсегда покинуть Солнечную систему — а значит, такое явление точно нельзя пропустить: