Яркая комета, новые авиарейсы и реабилитация Владимира Ткачева. Омск в воскресенье

Posted 22 сентября, 14:26
Published 22 сентября, 14:26
Modified 22 сентября, 14:28
Updated 22 сентября, 14:28
Накануне в социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о внезапной встрече фанатов с Владимиром Ткачевым — хоккеист на данный момент проходит реабилитацию после травмы, для дальнейшего участия в сезоне 2024-2025. По некоторым данным, фанаты обнаружили хоккеиста в Штутгарте, Германия. Но, как сегодня выяснилось, отчасти это правда — поддержать форварда «ястребов» пришли фанаты из «German Hawks»:
В скором времени любителей наблюдений за звездным небом ждет достаточно редкое явление: пролет кометы Цзыцзиньшань-ATLAS, попавшей в поле зрения астрономов зимой 2023 года. Как отмечают некоторые ученые, последний раз она сближалась с Землей аж 26 тыс лет назад. Другие же представители астрономии отмечают вероятность того, что вскоре небесное тело может навсегда покинуть Солнечную систему — а значит, такое явление точно нельзя пропустить:
Об этом сообщил глава ООО «Аэропром» — компания уже занимается перевозками пассажиров между Усть-Ишимом и Омском, но кажется, есть перспективы и для большего количества маршрутов: например, в Тару.