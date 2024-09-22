Невооруженным глазом. Омичи смогут увидеть «молодую» и очень яркую комету

Posted 22 сентября, 12:22
Published 22 сентября, 12:22
Modified 22 сентября, 12:26
Updated 22 сентября, 12:26
Комета, получившая сложное и необычное название из-за телескопов, наблюдавших ее впервые, появится в небе над Омской областью 12 октября: появление небесного тела некоторые астрономы уже назвали главным астрономическим явлением 2024 года.
По информации НАСА, в этот день комета приблизится к Земле на максимально возможное расстояние — около 70 с половиной миллионов километров. Однако и позже, уже в середине октября, комету все еще можно будет наблюдать — правда, делать это лучше вдали от города, из-за меньшего «светового загрязнения». Кроме того, есть вероятность что заметить уникальное явление можно будет и раньше — например, на будущей неделе.
Примечательно, что появление кометы Цзыцзиньшань-ATLAS с высокой долей вероятности может быть одним из последних: как отмечают некоторые ученые, это небесное тело имеет слабо-гиперболическую траекторию, а значит больше посетить Солнечную систему она не сможет.
Напомним, ранее об этом уникальном явлении горожанам рассказал директор омского планетария Владимир Крупко. Согласно его рекомендациям, проводить наблюдения за кометой необходимо с предельной осторожностью: ее первое появление произойдет недалеко от солнечного диска 8–11 октября. Позже, уже в «мировую премьеру», наблюдать за «космической гостьей» станет безопаснее — найти ее будет возможно над западной частью горизонта.