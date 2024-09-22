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Posted 22 сентября, 12:22

Published 22 сентября, 12:22

Modified 22 сентября, 12:26

Updated 22 сентября, 12:26

иллюстрация

Невооруженным глазом. Омичи смогут увидеть «молодую» и очень яркую комету

22 сентября 2024, 12:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Над Омской областью пролетит одна из ярчайших комет последнего десятилетия

В начале октября на ночном небосводе можно будет заметить комету Цзыцзиньшань-ATLAS, открытую астрономами зимой 2023 года. Яркость небесного тела позволит вести наблюдение и без специального оборудования.

Комета, получившая сложное и необычное название из-за телескопов, наблюдавших ее впервые, появится в небе над Омской областью 12 октября: появление небесного тела некоторые астрономы уже назвали главным астрономическим явлением 2024 года.

По информации НАСА, в этот день комета приблизится к Земле на максимально возможное расстояние — около 70 с половиной миллионов километров. Однако и позже, уже в середине октября, комету все еще можно будет наблюдать — правда, делать это лучше вдали от города, из-за меньшего «светового загрязнения». Кроме того, есть вероятность что заметить уникальное явление можно будет и раньше — например, на будущей неделе.

Примечательно, что появление кометы Цзыцзиньшань-ATLAS с высокой долей вероятности может быть одним из последних: как отмечают некоторые ученые, это небесное тело имеет слабо-гиперболическую траекторию, а значит больше посетить Солнечную систему она не сможет.

Напомним, ранее об этом уникальном явлении горожанам рассказал директор омского планетария Владимир Крупко. Согласно его рекомендациям, проводить наблюдения за кометой необходимо с предельной осторожностью: ее первое появление произойдет недалеко от солнечного диска 8–11 октября. Позже, уже в «мировую премьеру», наблюдать за «космической гостьей» станет безопаснее — найти ее будет возможно над западной частью горизонта.

Не было 26 тысяч лет. Омичи могут увидеть самую яркую за четверть века комету
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Астрономия#Солнечная система#Комета#Наблюдения
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