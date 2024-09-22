Невооруженным глазом. Омичи смогут увидеть «молодую» и очень яркую комету

По информации НАСА, в этот день комета приблизится к Земле на максимально возможное расстояние — около 70 с половиной миллионов километров. Однако и позже, уже в середине октября, комету все еще можно будет наблюдать — правда, делать это лучше вдали от города, из-за меньшего «светового загрязнения». Кроме того, есть вероятность что заметить уникальное явление можно будет и раньше — например, на будущей неделе.