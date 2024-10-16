«Выглянула на пару минут»: омский астроном рассказал, как «охотиться» за кометой

Как рассказал директор омского планетария Владимир Крупко у себя в соцсетях, он продолжает «охотиться» на комету, которая пролетает над Омском. Недавно астроному удалось запечатлеть комету на фото, ее было видно даже без телескопа из-за отличной и ясной погоды.