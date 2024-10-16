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Posted 16 октября, 03:55

Published 16 октября, 03:55

Modified 16 октября, 04:01

Updated 16 октября, 04:01

Иллюстрация

«Выглянула на пару минут»: омский астроном рассказал, как «охотиться» за кометой

16 октября 2024, 03:55
Фото: Изображение Midjourney
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Омский астроном в очередной раз запечатлел на фото необычную комету

После лекций директор омского планетария занимается наблюдением за необычными космическими явлениями.

Как рассказал директор омского планетария Владимир Крупко у себя в соцсетях, он продолжает «охотиться» на комету, которая пролетает над Омском. Недавно астроному удалось запечатлеть комету на фото, ее было видно даже без телескопа из-за отличной и ясной погоды.

В этот раз поймать красавицу на объективы стало сложнее из-за облачности и туманов. Тем не менее, ее все же удалось сфотографировать. Получились необычные и волшебные снимки космического неба.

«Второй вечер играем в прятки с кометой. Выглянула из-за облаков на пару минут и поймалась, правда облака закрыли хвост», — рассказал Крупко.
Фото: Личная страница Владимира Крупко

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Новости#Фотография#Планетарий#Астрономия#Облака#Комета
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