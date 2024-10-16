«Выглянула на пару минут»: омский астроном рассказал, как «охотиться» за кометой

Posted 16 октября, 03:55
Published 16 октября, 03:55
Modified 16 октября, 04:01
Updated 16 октября, 04:01
Как рассказал директор омского планетария Владимир Крупко у себя в соцсетях, он продолжает «охотиться» на комету, которая пролетает над Омском. Недавно астроному удалось запечатлеть комету на фото, ее было видно даже без телескопа из-за отличной и ясной погоды.
В этот раз поймать красавицу на объективы стало сложнее из-за облачности и туманов. Тем не менее, ее все же удалось сфотографировать. Получились необычные и волшебные снимки космического неба.
«Второй вечер играем в прятки с кометой. Выглянула из-за облаков на пару минут и поймалась, правда облака закрыли хвост», — рассказал Крупко.
Ранее Город55 писал, что в Омске в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий, из-за которого в воздухе медленно рассеиваются вредные вещества, выбрасываемые предприятиями.