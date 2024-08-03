Приготовьтесь к волшебству. Омичам рассказали, когда в небе будет виден звездопад

Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал, что с конца июля и до конца августа с Земли будет виден метеорный поток Персеиды, похожий на звездопад. На самом деле речь идет не о звездах, а о мелких частицах кометы под названием Свифта-Таттла, через ее хвост проходит наша планета.