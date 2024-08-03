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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

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Приготовьтесь к волшебству. Омичам рассказали, когда в небе будет виден звездопад

3 августа 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичам рассказали, когда в небе можно будет увидеть звездопад

Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал, что до конца августа с Земли будет виден метеорный поток Персеиды, похожий на звездопад.

Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал, что с конца июля и до конца августа с Земли будет виден метеорный поток Персеиды, похожий на звездопад. На самом деле речь идет не о звездах, а о мелких частицах кометы под названием Свифта-Таттла, через ее хвост проходит наша планета.

«В Солнечной системе есть небесные тела — кометы, или хвостатые звезды. Разрушаясь, комета порождает пояс песчинок, которые продолжают вращаться по орбите кометы вокруг Солнца. Если Земля пересекает этот рой, то на нее падают песчинки, и от трения воздух загорается. Пока они летят, мы видим полет падающих звезд. Самый известный — метеорный поток Персеиды», — передает слова Владимира Крупко портал Om1.ru.

Ночи, когда поток Персеиды можно будет увидеть лучше всего — с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Наблюдать за явлением лучше за городом при минимальном количестве источников света.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Звездопад#Комета#Звезды#Звезда#Падающие звезды#Метеорный поток Персеиды
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