К Земле летит большая комета с невероятным свечением

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
За последние 500 лет полярные сияния в мае оказались потрясающим событием для жителей Земли. Также любители астрономии должны помнить о большом североамериканском солнечном затмении в апреле. Теперь же новым «подарком» от космоса будет блестящая комета.
Она претендует на то, чтобы стать следующей главной небесной достопримечательностью, пишет портал new-science.ru. Ученые сообщают, что комета уже на подходе к Земле. Она называется C/2023 A3 (Цучиншань–ATLAS). Ее обнаружили в Южной Африке.
По информации астрономов, космический объект должен быть виден невооруженным глазом. Комета может стать такой же яркой, как планета Венера. Ее можно будет наблюдать с конца лета до начала осени. Ожидается, что ближе всего она будет к Солнцу и Земле в октябре этого года.