К Земле летит большая комета с невероятным свечением

По информации астрономов, космический объект должен быть виден невооруженным глазом. Комета может стать такой же яркой, как планета Венера. Ее можно будет наблюдать с конца лета до начала осени. Ожидается, что ближе всего она будет к Солнцу и Земле в октябре этого года.