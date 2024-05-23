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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

К Земле летит большая комета с невероятным свечением

К Земле летит большая комета с невероятным свечением

23 мая 2024, 12:47
Фото: Город55
В скором времени рядом с Землей появится комета, которая может стать ярче звезд. Когда ждать это значимое явление в астрономии? Подробности — в материале Города55.

За последние 500 лет полярные сияния в мае оказались потрясающим событием для жителей Земли. Также любители астрономии должны помнить о большом североамериканском солнечном затмении в апреле. Теперь же новым «подарком» от космоса будет блестящая комета.

Она претендует на то, чтобы стать следующей главной небесной достопримечательностью, пишет портал new-science.ru. Ученые сообщают, что комета уже на подходе к Земле. Она называется C/2023 A3 (Цучиншань–ATLAS). Ее обнаружили в Южной Африке.

По информации астрономов, космический объект должен быть виден невооруженным глазом. Комета может стать такой же яркой, как планета Венера. Ее можно будет наблюдать с конца лета до начала осени. Ожидается, что ближе всего она будет к Солнцу и Земле в октябре этого года.

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#Алина Ясинская#Общество#Наука#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#Комета#Полярное сияние
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