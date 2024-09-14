Не было 26 тысяч лет. Омичи могут увидеть самую яркую за четверть века комету

В астрономическом сообществе «AstroAlert Наблюдательная астрономия», сообщили, что яркость кометы Цзыцзиньшань зависит от ее активности в ближайшие месяцы. При этом предполагается, что она может быть ярче кометы C/2020 F3 (NEOWISE), которой восхищались летом 2020 года.