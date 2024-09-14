Не было 26 тысяч лет. Омичи могут увидеть самую яркую за четверть века комету

Posted 14 сентября, 06:45
Published 14 сентября, 06:45
Modified 14 сентября, 06:49
Updated 14 сентября, 06:49
Уже этой осенью жителей Омской области ждет одно из самых ярких астрономических явлений. Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал корреспонденту Города55, что в октябре люди смогут наблюдать комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Небесный объект может стать самым ярким в первой четверти 21 века.
В астрономическом сообществе «AstroAlert Наблюдательная астрономия», сообщили, что яркость кометы Цзыцзиньшань зависит от ее активности в ближайшие месяцы. При этом предполагается, что она может быть ярче кометы C/2020 F3 (NEOWISE), которой восхищались летом 2020 года.
«Наша хвостатая гостья C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) может стать доступна для наблюдений на дневном небе 8 — 11 октября. В эти дни комета пройдет севернее (выше) диска Солнца с минимальным расстоянием в 4 градуса. И это будут достаточно опасные наблюдения — их нужно проводить очень осторожно! А вот уже 11 или 12 октября комета появится на вечернем небе на фоне ярких сумерек. Искать ее нужно над западной частью горизонта через 30 минут после заката Солнца (около 18:00 по местному времени)», — добавили в «AstroAlert».
Ученые утверждают, что последний раз комета приближалась к Солнцу около 26 тысяч лет назад.
В сентябре омичей также поразило другое космическое явление. По словам директора планетария Владимира Крупко, в ночь на 13 сентября жители региона видели полярное сияние.
«Вблизи Омска облачно, группа любителей астрономии в облаках. В Знаменском ясно, и увидели полярки», — рассказал Крупко.
Жители Омской области тоже поделились впечатлениями от увиденного.
«Космический вальс! Вчера тоже наблюдали, фотографировали. Сегодня по прогнозу тоже будет, но слабее. Попробуем еще „поохотиться“».
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