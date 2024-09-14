gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 06:45

Published 14 сентября, 06:45

Modified 14 сентября, 06:49

Updated 14 сентября, 06:49

Омичи могут увидеть самую яркую комету, которой не было 26 тысяч лет

Не было 26 тысяч лет. Омичи могут увидеть самую яркую за четверть века комету

14 сентября 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney

Омичи могут увидеть самую яркую комету, которой не было 26 тысяч лет

Интересное и яркое астрономические явление ждет нас уже в октябре.

Уже этой осенью жителей Омской области ждет одно из самых ярких астрономических явлений. Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал корреспонденту Города55, что в октябре люди смогут наблюдать комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Небесный объект может стать самым ярким в первой четверти 21 века.

В астрономическом сообществе «AstroAlert Наблюдательная астрономия», сообщили, что яркость кометы Цзыцзиньшань зависит от ее активности в ближайшие месяцы. При этом предполагается, что она может быть ярче кометы C/2020 F3 (NEOWISE), которой восхищались летом 2020 года.

«Наша хвостатая гостья C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) может стать доступна для наблюдений на дневном небе 8 — 11 октября. В эти дни комета пройдет севернее (выше) диска Солнца с минимальным расстоянием в 4 градуса. И это будут достаточно опасные наблюдения — их нужно проводить очень осторожно! А вот уже 11 или 12 октября комета появится на вечернем небе на фоне ярких сумерек. Искать ее нужно над западной частью горизонта через 30 минут после заката Солнца (около 18:00 по местному времени)», — добавили в «AstroAlert».
Фото: AstroAlert | Наблюдательная астрономия.

Ученые утверждают, что последний раз комета приближалась к Солнцу около 26 тысяч лет назад.

В сентябре омичей также поразило другое космическое явление. По словам директора планетария Владимира Крупко, в ночь на 13 сентября жители региона видели полярное сияние.

«Вблизи Омска облачно, группа любителей астрономии в облаках. В Знаменском ясно, и увидели полярки», — рассказал Крупко.
Фото: Со страницы Владимира Крупко в соцсети «ВКонтакте».

Жители Омской области тоже поделились впечатлениями от увиденного.

«Космический вальс! Вчера тоже наблюдали, фотографировали. Сегодня по прогнозу тоже будет, но слабее. Попробуем еще „поохотиться“».
«Волшебство! В каком чудесном мире мы живем!».
«Красота неописуемая! Удачная охота».
Усталость, головные боли. Омичам рассказали, ждать ли магнитных бурь
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Астрономия#Солнце#Комета#Наблюдения#Полярное сияние
Подпишитесь
Популярное