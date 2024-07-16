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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

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Нашествие морских птиц, смена кадров в «Кедре» и затопление автобуса. Омск сегодня

16 июля 2024, 14:34
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омскую область снова прилетели морские птицы

Жители Саргатского района Омской области смогли запечатлеть отдыхающих больших бакланов на одном из местных озер, об этом рассказали в Управлении по охране животного мира. Этот вид птиц необычен для Сибири, так как в основном они живут на побережьях морей и океанов.

Редкая находка. Морских птиц снова занесло в Омскую область
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Новость №2. В скандально известном омском «Кедре» сменилось руководство

В ООО «Кедр», известному в первую очередь из-за строительства торгового центра «Парк» рядом с ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, сменилось руководство. С 15 июля директором компании значится Олег Афанасьев, сменивший на должности Игоря Толчева. Помимо работы в «Кедре», Олег Афанасьев сейчас занимает пост генерального директора в компании «Омские кабельные сети».

Директором омского «Кедра» стал гендиректор «Омских кабельных сетей»
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Новость №3. В Омске во время ливня вода проникла в пассажирский автобус

Во время ливня, который накрыл многие районы города, салон омского автобуса №1 («Им. Валентины Бархатовой — ОНПЗ») затопило водой. Очевидцы сняли происходящее на видео, запись появилась в одном из городских пабликов. На кадрах видно, что вода проникает из швов на дне автобуса и распространяется по всему салону.

Сносит с ног. Омский автобус с пассажирами затопило во время ливня
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