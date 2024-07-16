Нашествие морских птиц, смена кадров в «Кедре» и затопление автобуса. Омск сегодня

Жители Саргатского района Омской области смогли запечатлеть отдыхающих больших бакланов на одном из местных озер, об этом рассказали в Управлении по охране животного мира. Этот вид птиц необычен для Сибири, так как в основном они живут на побережьях морей и океанов.