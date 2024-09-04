Тюменский застройщик опроверг слухи о покушении на участок в парке 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Город55 выяснил новые подробности по делу об участке в парке имени 30-летия ВЛКСМ, который в 2022 году продали компании «Кедр». Напомним, что прокуратура подала иск в Арбитражный суд с требованием вернуть землю муниципалитету. По версии надзорного ведомства, объект передали компании незаконно, как собственнику расположенных на нем заброшенных теннисных кортов. «Кедр» заплатил за этот участок 4,5 млн рублей. Судебное заседание по делу назначено на 10 сентября.
Однако 3 сентября коллеги из «Омск-информа» со ссылкой на собственный источник сообщили о том, что земли внезапно понадобились тюменской компании-застройщику «Ньютон». По информации их инсайдера, указанной организации должен отойти участок после возвращения муниципалитету. Город55 обратился за комментарием в компанию «Ньютон».
В отделе маркетинга нам сообщили, что информация, опубликованная на сайте СМИ, является недостоверной. Также в компании добавили, что «Ньютон» не имеет никакого отношения к участкам парка «Кедр» и не рассматривает его для покупки или застройки.
Отметим, что «Ньютон» уже работает в Омске: компания возводит жилой комплекс вблизи перекрестка улиц Масленникова и маршала Жукова. Строительство планируют завершить к 2026 году.
Напомним, минувшим летом следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело в отношении бывшего и действующего на тот момент директоров ООО «Кедр» Дмитрия Саханя и Игоря Толчина, а также связанного с ними предпринимателя Дмитрия Павлова. Однако позже оба постановления о возбуждении дела прокуратура отменила.