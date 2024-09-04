Тюменский застройщик опроверг слухи о покушении на участок в парке 30-летия ВЛКСМ

Город55 выяснил новые подробности по делу об участке в парке имени 30-летия ВЛКСМ, который в 2022 году продали компании «Кедр». Напомним, что прокуратура подала иск в Арбитражный суд с требованием вернуть землю муниципалитету. По версии надзорного ведомства, объект передали компании незаконно, как собственнику расположенных на нем заброшенных теннисных кортов. «Кедр» заплатил за этот участок 4,5 млн рублей. Судебное заседание по делу назначено на 10 сентября.