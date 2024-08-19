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В омском арбитражном суде назвали дату разбирательства по делу «Кедра»

В омском арбитражном суде назвали дату разбирательства по делу «Кедра»

19 августа 2024, 14:35
Фото: 1MI
Стало известно, когда в омском арбитражном суде пройдет разбирательство по делу об участке в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Прокуратура требует у «Кедра» вернуть земли администрации.

В арбитражном суде Омской области завершилась подготовка дела об участке земли в парке им. 30-летия ВЛКСМ.

Иск от зампрокурора поступил в суд 25 июня, на следующий день были приняты обеспечительные меры: «Кедру» запретили проводить сделки с участком, а Росреестру — регистрировать их. Судебное заседание по делу назначено на 10 сентября.

Напомним, что речь идет о заброшенных теннисных кортах, которые выкупил ООО «Кедр». По мнению региональной прокуратуры, эта территория площадью 4,7 тысяч кв м. досталась компании незаконно и ее необходимо вернуть в муниципальную собственность. Согласно данным суда, «Кедр» заплатил за этот участок 4,5 млн рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Суд#Парк 30-летия ВЛКСМ#Новости#ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ#Кедр#ООО "Кедр"#ВЛКСМ
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