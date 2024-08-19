В омском арбитражном суде назвали дату разбирательства по делу «Кедра»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В арбитражном суде Омской области завершилась подготовка дела об участке земли в парке им. 30-летия ВЛКСМ.
Иск от зампрокурора поступил в суд 25 июня, на следующий день были приняты обеспечительные меры: «Кедру» запретили проводить сделки с участком, а Росреестру — регистрировать их. Судебное заседание по делу назначено на 10 сентября.
Напомним, что речь идет о заброшенных теннисных кортах, которые выкупил ООО «Кедр». По мнению региональной прокуратуры, эта территория площадью 4,7 тысяч кв м. досталась компании незаконно и ее необходимо вернуть в муниципальную собственность. Согласно данным суда, «Кедр» заплатил за этот участок 4,5 млн рублей.