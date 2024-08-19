В омском арбитражном суде назвали дату разбирательства по делу «Кедра»

Напомним, что речь идет о заброшенных теннисных кортах, которые выкупил ООО «Кедр». По мнению региональной прокуратуры, эта территория площадью 4,7 тысяч кв м. досталась компании незаконно и ее необходимо вернуть в муниципальную собственность. Согласно данным суда, «Кедр» заплатил за этот участок 4,5 млн рублей.