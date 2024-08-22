Никакого ТЦ не будет. Омский парк 30-летия ВЛКСМ отстоял право на земельный участок

В июне этого года прокуратура выявила нарушения земельного законодательства и направила в арбитражный суд исковое заявление, в котором просила признать недействительным дополнительное соглашение о продлении договора аренды участка, предоставленного ООО «Кедр» для строительства торгово-развлекательного комплекса. Этот участок расположен на рекреационных землях, что вызвало серьезные опасения по поводу сохранения зеленых насаждений и благоустройства парка.