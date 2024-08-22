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Никакого ТЦ не будет. Омский парк 30-летия ВЛКСМ отстоял право на земельный участок

22 августа 2024, 08:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

В парке 30-летия ВЛКСМ отменили строительство торгового центра

Ответчики добровольно удовлетворили требования прокуратуры, представив соглашения о расторжении договора. Суд прекратил дело, и участок вернули муниципалитету, что способствует сохранению зеленых насаждений.

Парк 30-летия ВЛКСМ вернет себе свой земельный участок. Требования прокуратуры об оспаривании договора аренды земли добровольно и без каких-либо возражений удовлетворили сами ответчики, сообщили в региональной прокуратуре.

В июне этого года прокуратура выявила нарушения земельного законодательства и направила в арбитражный суд исковое заявление, в котором просила признать недействительным дополнительное соглашение о продлении договора аренды участка, предоставленного ООО «Кедр» для строительства торгово-развлекательного комплекса. Этот участок расположен на рекреационных землях, что вызвало серьезные опасения по поводу сохранения зеленых насаждений и благоустройства парка.

В ходе судебного разбирательства ответчики представили соглашения о расторжении оспариваемого договора и договора залога, однако они не были зарегистрированы в установленном порядке. Под контролем прокуратуры ответчики предприняли меры для устранения нарушений и регистрации указанных соглашений в Едином государственном реестре недвижимости.

Суд, учитывая добровольное удовлетворение требований прокуратуры, прекратил производство по делу. Таким образом, земельный участок возвращен муниципалитету, а выявленные нарушения устранены.

ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парк#Торговый центр#Новости#Тц#Кедр#ООО "Кедр"
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