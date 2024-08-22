Никакого ТЦ не будет. Омский парк 30-летия ВЛКСМ отстоял право на земельный участок

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Парк 30-летия ВЛКСМ вернет себе свой земельный участок. Требования прокуратуры об оспаривании договора аренды земли добровольно и без каких-либо возражений удовлетворили сами ответчики, сообщили в региональной прокуратуре.
В июне этого года прокуратура выявила нарушения земельного законодательства и направила в арбитражный суд исковое заявление, в котором просила признать недействительным дополнительное соглашение о продлении договора аренды участка, предоставленного ООО «Кедр» для строительства торгово-развлекательного комплекса. Этот участок расположен на рекреационных землях, что вызвало серьезные опасения по поводу сохранения зеленых насаждений и благоустройства парка.
В ходе судебного разбирательства ответчики представили соглашения о расторжении оспариваемого договора и договора залога, однако они не были зарегистрированы в установленном порядке. Под контролем прокуратуры ответчики предприняли меры для устранения нарушений и регистрации указанных соглашений в Едином государственном реестре недвижимости.
Суд, учитывая добровольное удовлетворение требований прокуратуры, прекратил производство по делу. Таким образом, земельный участок возвращен муниципалитету, а выявленные нарушения устранены.