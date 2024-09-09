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Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Компаньонка Михаила Ольшанского стала учредителем термального комплекса в Москве

Совладелец омского «Кедра» стал учредителем термального комплекса в Москве

9 сентября 2024, 12:09
Фото: gorod55.ru

Компаньонка Михаила Ольшанского стала учредителем термального комплекса в Москве

Михаилу Сосновскому теперь принадлежит четвертая часть уставного капитала компании.

В обществе с ограниченной ответственностью «Термальный оздоровительный комплекс», учрежденном месяц назад в Москве, изменился список учредителей. Изначально собственник был только один, москвич Антон Сержантов, но теперь уставный капитал поделили на 5 частей. Сержантов, Сергей Петров и Марина Корсак владеют по 16,67% каждый, а Михаил Сосновский и Наталья Павлова — по 25%.

Один из учредителей, Михаил Сосновский, является единственным собственником компании «Кедр», зарегистрированной в Омске и известной из-за строительства торгового центра «Парк» на территории, прежде бывшей частью парка 30-летия ВЛКСМ. Кроме того, омичками являются Марина Корсак и Наталья Павлова. Последней принадлежат 50% уставного капитала ООО СЗ КСМ «Сибирский железобетон» (второй половиной владеет Михаил Ольшанский).

Официальная специализация «Термального оздоровительного комплекса» — «предоставление персональных услуг, не включенных в другие группировки». В уставном капитале фирмы 60 тысяч рублей, руководит ею Антон Сержантов в качестве генерального директора.

Напомним: прокуратура сейчас требует от «Кедра» вернуть участок земли в парке, купленный компанией у омского муниципалитета. На этой земле находятся заброшенные теннисные корты.

Участок в омском парке, из-за которого судится «Кедр», хочет получить другая компания
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли#Кедр#Михаил Сосновский
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