Совладелец омского «Кедра» стал учредителем термального комплекса в Москве

В обществе с ограниченной ответственностью «Термальный оздоровительный комплекс», учрежденном месяц назад в Москве, изменился список учредителей. Изначально собственник был только один, москвич Антон Сержантов, но теперь уставный капитал поделили на 5 частей. Сержантов, Сергей Петров и Марина Корсак владеют по 16,67% каждый, а Михаил Сосновский и Наталья Павлова — по 25%.