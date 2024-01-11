Омский бизнесмен отсудил у компании «Кедр» бильярдную в счет старого долга

Суд встал на сторону кредитора. Он постановил взыскать с «Кедра» 16,065 млн рублей и начислить дополнительную пеню — 0,1% от суммы долга за каждый день к моменту исполнения обязательств. При этом взыскание будет обращено на объект недвижимости, фигурирующий в договоре о займе в качестве залога. Это «павильон бильярдной с залом кафе», расположенный в здании на улице Маяковского и оцененный в 12 млн рублей. Он теперь перейдет в собственность залогодержателя, то есть Кауфмана.