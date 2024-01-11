Омский бизнесмен отсудил у компании «Кедр» бильярдную в счет старого долга

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску ИП Владислава Кауфмана к ООО «Кедр». Из материалов дела следует, что еще в 2019 году истец дал «Кедру» взаймы 15 млн рублей, но не смог получить деньги обратно. Поэтому Кауфман пошел в суд и потребовал не только долг, но еще и пеню, которой, по его данным, набралось больше 1 млн рублей.
Суд встал на сторону кредитора. Он постановил взыскать с «Кедра» 16,065 млн рублей и начислить дополнительную пеню — 0,1% от суммы долга за каждый день к моменту исполнения обязательств. При этом взыскание будет обращено на объект недвижимости, фигурирующий в договоре о займе в качестве залога. Это «павильон бильярдной с залом кафе», расположенный в здании на улице Маяковского и оцененный в 12 млн рублей. Он теперь перейдет в собственность залогодержателя, то есть Кауфмана.
ИП Владислав Кауфман специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей. Кроме того, он является единственным бенефициаром и директором ООО «Служба взысканий», работающего в сфере радиовещания. Компания-ответчик известна в Омске из-за скандальной истории со строительством торгового центра на территории парка 30-летия ВЛКСМ. Бывший директор «Кедра» Дмитрий Сахань сейчас заседает в Омском городском Совете.