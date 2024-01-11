Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Суд отобрал у омского «Кедра» бильярдную на улице Маяковского

Омский бизнесмен отсудил у компании «Кедр» бильярдную в счет старого долга

11 января 2024, 10:42
Фото: 1MI

Суд отобрал у омского «Кедра» бильярдную на улице Маяковского

«Кедр» задолжал Владиславу Кауфману 15 млн рублей.

Арбитражный суд Омской области принял решение по иску ИП Владислава Кауфмана к ООО «Кедр». Из материалов дела следует, что еще в 2019 году истец дал «Кедру» взаймы 15 млн рублей, но не смог получить деньги обратно. Поэтому Кауфман пошел в суд и потребовал не только долг, но еще и пеню, которой, по его данным, набралось больше 1 млн рублей.

Суд встал на сторону кредитора. Он постановил взыскать с «Кедра» 16,065 млн рублей и начислить дополнительную пеню — 0,1% от суммы долга за каждый день к моменту исполнения обязательств. При этом взыскание будет обращено на объект недвижимости, фигурирующий в договоре о займе в качестве залога. Это «павильон бильярдной с залом кафе», расположенный в здании на улице Маяковского и оцененный в 12 млн рублей. Он теперь перейдет в собственность залогодержателя, то есть Кауфмана.

ИП Владислав Кауфман специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей. Кроме того, он является единственным бенефициаром и директором ООО «Служба взысканий», работающего в сфере радиовещания. Компания-ответчик известна в Омске из-за скандальной истории со строительством торгового центра на территории парка 30-летия ВЛКСМ. Бывший директор «Кедра» Дмитрий Сахань сейчас заседает в Омском городском Совете.

Омский депимущества снова судится с «Кедром» из-за торгового центра в парке
Узнать подробнее
#Бизнес#Арбитражный суд#Новости#Николай Эйхвальд#Кедр
Подпишитесь
«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе
Сегодня, 02:00
Больше не взлетит. Приземлившийся в поле самолет рейса Омск-Сочи решили утилизировать
Сегодня, 04:34
В партнерах — мировой бренд. В Омске построят первую пятизвездочную гостиницу
Сегодня, 08:22
Написали письмо губернатору. Мэр Омска отреагировал на жалобы частных перевозчиков
Сегодня, 05:39
Теперь официально. Осужденные будут отбывать наказание на омском заводе пластмасс
Сегодня, 08:36
«Будьте бдительны». Шнипко предупредил омичей о распространении фейков от его лица
Сегодня, 08:53