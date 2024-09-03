Участок в омском парке, из-за которого судится «Кедр», хочет получить другая компания

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Появились новые подробности по делу об участке в парке имени 30-летия ВЛКСМ, который незаконно достался компании «Кедр». Известно, что компания купила землю за 4,5 млн рублей, на ней располагались заброшенные теннисные корты. Позже прокуратура подала иск в суд и потребовала вернуть участок муниципалитету. Заседание по делу пройдет 10 сентября.
Однако спорные земли срочно понадобились иногороднему застройщику — тюменской компании «Ньютон», об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«На участок в омском парке, из-за которого судится „Кедр“, уже есть интересант. Это тюменская компания „Ньютон“. Ей, по некоторым данным, и отойдет этот участок после возвращения муниципалитету», — сообщил изданию инсайдер.
Напомним, что сейчас «Ньютон» возводит в Омске элитную многоэтажку на улице Масленникова. Проект уже прошел экспертизу и будет готов к 2026 году.