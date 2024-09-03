Участок в омском парке, из-за которого судится «Кедр», хочет получить другая компания

Появились новые подробности по делу об участке в парке имени 30-летия ВЛКСМ, который незаконно достался компании «Кедр». Известно, что компания купила землю за 4,5 млн рублей, на ней располагались заброшенные теннисные корты. Позже прокуратура подала иск в суд и потребовала вернуть участок муниципалитету. Заседание по делу пройдет 10 сентября.