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Иногородняя компания хочет получить скандальный участок в парке 30-летия ВЛКСМ

Участок в омском парке, из-за которого судится «Кедр», хочет получить другая компания

3 сентября 2024, 12:14
Фото: gorod55.ru

Иногородняя компания хочет получить скандальный участок в парке 30-летия ВЛКСМ

Стало известно, что на участок в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, из-за которого судится «Кедр», может претендовать иногородний застройщик — тюменская компания «Ньютон».

Появились новые подробности по делу об участке в парке имени 30-летия ВЛКСМ, который незаконно достался компании «Кедр». Известно, что компания купила землю за 4,5 млн рублей, на ней располагались заброшенные теннисные корты. Позже прокуратура подала иск в суд и потребовала вернуть участок муниципалитету. Заседание по делу пройдет 10 сентября.

Однако спорные земли срочно понадобились иногороднему застройщику — тюменской компании «Ньютон», об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«На участок в омском парке, из-за которого судится „Кедр“, уже есть интересант. Это тюменская компания „Ньютон“. Ей, по некоторым данным, и отойдет этот участок после возвращения муниципалитету», — сообщил изданию инсайдер.

Напомним, что сейчас «Ньютон» возводит в Омске элитную многоэтажку на улице Масленникова. Проект уже прошел экспертизу и будет готов к 2026 году.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парк#Новости#Кедр#ООО "Кедр"
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