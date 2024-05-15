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ХК Адмирал

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Ноябрь 2023
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Сегодня стало известно, что Хомченко из «Адмирала» обменяли на Василия Демченко.
21 ноября 2023, 18:45
Омский «Авангард» обменял вратаря Василия Демченко в «Адмирал» на Павла Хомченко
Взамен из дальневосточного клуба в стан «ястребов» переезжает голкипер Павел Хомченко.
21 ноября 2023, 14:47
Сравнявший счет в игре с «Адмиралом» омский защитник Абросимов: «Спасибо Ткачеву»
Эта шайба стала для хоккеиста первой за «Авангард» и позволила команде перевести игру в овертайм, а затем в серию буллитов.
17 ноября 2023, 19:28
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов об игре с «Адмиралом»: «Хорошо нас разобрали»
Тем не менее, защитник «ястребов» считает, что важна только победа, а не средства ее достижения.
17 ноября 2023, 18:51
Омский «Авангард» по буллитам одолел «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд
На домашнем льду «ястребы» в драматичном и не фартовом матче победили со счетом 2:1.
17 ноября 2023, 18:06
Сентябрь 2023
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Адмиралом»: «Справились с нервами»
По мнению Михаила Кравца, игроки команды сами создали себе трудности, из которых сами же и нашли выход.
14 сентября 2023, 20:36
Капитан омского «Авангарда» об игре с «Адмиралом»: «Нельзя так играть при счете 2: 0»
По ходу встречи «ястребы» упустили преимущество в две шайбы и вырвали победу только в овертайме.
14 сентября 2023, 19:12
Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»
14 сентября 2023, 15:49
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Шулак по характеру как русский»
Хоккеист признался, что получает одно удовольствие от игры с новичком команды.
1 сентября 2023, 11:16
Август 2023
Омский «Авангард» на турнире в Сочи уверенно разобрался с «Адмиралом»
8 августа 2023, 14:28
Январь 2023
Омский «Авангард» начал дальневосточное турне поражением от «Адмирала» в овертайме
В текущем сезоне это уже третье поражение «ястребов» от хоккеистов из Владивостока.
30 января 2023, 12:30

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