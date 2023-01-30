Омский «Авангард» начал дальневосточное турне поражением от «Адмирала» в овертайме

В третьем периоде на старте первое большинство случилось и у «Авангарда», вот только осталось нереализованным. После с тем же результатом закончилось еще одно удаление у «Адмирала» после фола на Дамире Шарипзянове. Но уже через минуту после выхода пятого полевого у хозяев льда капитан «ястребов» с передачи Корбэна Найта сравнивает-таки счет. Более голов в основное время не случилось, и команды перекочевали в овертайм.