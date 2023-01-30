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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Омский «Авангард» начал дальневосточное турне поражением от «Адмирала» в овертайме

30 января 2023, 12:30
Фото: ХК Авангад
Исход матча решился в овертайме
В текущем сезоне это уже третье поражение «ястребов» от хоккеистов из Владивостока.

Игрой с «Адмиралом» начал свое четырехматчевое дальневосточное турне омский «Авангард». Первая встреча закончилась не в пользу «ястребов», — в овертайме они уступили со счетом 1:2.

Первый период не блистал чересчур уж острыми моментами у ворот обеих команд. На 4-й минуте встречи омичи остались в меньшинстве, – в штрафной бокс угодил Владимир Ткачев за задержку соперника клюшкой. «Авангард» выстоял и соорудил два неплохих шанса для Арсения Грицюка и Рида Буше, но оба раза шайба в ворота так и не попала. Дальше пошли атаки и контратаки, но голов зрители «Фетисов-Арены» так и не увидели.

В начале второй двадцатиминутки шанс открыть счет был у Сергея Толчинского, но опять не судьба. Дальше последовало удаление Зията Пайгина, который ценой нарушения правил остановил атаку «Адмирала». Однако и это большинство хозяев осталось без забитых шайб. На 11-й минуте периода дальневоситочники все же «размочили» счет на табло, – отличился Александр Горшков. Правда, тут же последовал видеопросмотр, после которого судьи гол засчитали, мол, удара ногой по шайбе не зафиксировано.

В третьем периоде на старте первое большинство случилось и у «Авангарда», вот только осталось нереализованным. После с тем же результатом закончилось еще одно удаление у «Адмирала» после фола на Дамире Шарипзянове.  Но уже через минуту после выхода пятого полевого у хозяев льда капитан «ястребов» с передачи Корбэна Найта сравнивает-таки счет.  Более голов в основное время не случилось, и команды перекочевали в овертайм.

В дополнительное время дальневосточники вырвали победу после точного броска Даниила Гутика, - 2:1. Уже через день, — 1 февраля, у «Авангард» будет шанс взять реванш. 

#Василий Попов#Авангард#Хоккей#Хоккей с шайбой#КХЛ#ХК Адмирал#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Владивосток
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