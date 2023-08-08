Омский «Авангард» на турнире в Сочи уверенно разобрался с «Адмиралом»

Когда период «перешагнул» за половину, на табло по-прежнему маячили нули. После у омичей возникли некие сложности с атаками, чем с удовольствием пользовались «моряки» и нагружали Андрея Мишурова по полной. За 5:26 до завершения периода «Авангард» и вовсе остался в меньшинстве, — за подножку отправился отдыхать Кирилл Панюков, однако через секунды проштрафился и «Адмирал», — пошла игра 4 на 4. Вот только ничего существенного в неравных составах не произошло, а в равных составах «Адмирал» таки открыл счет, за 2:41 до перерыва. Шайба на счету нападающего Павла Варфоломеева. Следом у «моряков» случилась подножка и «ястребы» получили шанс сравняться в большинстве, что они, собственно и сделали. Отличился Игорь Гераськин, в ассистентах Кирилл Панюков и Дамир Шарипзянов. На том и разошлись в этом отрезке игры.