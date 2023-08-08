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Омский «Авангард» на турнире в Сочи уверенно разобрался с «Адмиралом»

8 августа 2023, 14:28
Фото: Город55
Заключительный матч ястребов в Сочи выдался жарким
Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу «ястребов».

Сегодня в Сочи на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open омский «Авангард» провел заключительный матч. В соперниках у «ястребов» бал «Адмирал» из Владивостока.

Матч начался ровно, стабильно, с парочкой острых моментов у ворот одной и второй команды. «Авангард», правда, смотрелся быстрее и бодрее и раз за разом нагружал работой вратаря «Адмирала» Никиту Серебрякова. Однако и «моряки» весьма прилично огрызались.

Когда период «перешагнул» за половину, на табло по-прежнему маячили нули. После у омичей возникли некие сложности с атаками, чем с удовольствием пользовались «моряки» и нагружали Андрея Мишурова по полной. За 5:26 до завершения периода «Авангард» и вовсе остался в меньшинстве, — за подножку отправился отдыхать Кирилл Панюков, однако через секунды проштрафился и «Адмирал», — пошла игра 4 на 4. Вот только ничего существенного в неравных составах не произошло, а в равных составах «Адмирал» таки открыл счет, за 2:41 до перерыва. Шайба на счету нападающего Павла Варфоломеева. Следом у «моряков» случилась подножка и «ястребы» получили шанс сравняться в большинстве, что они, собственно и сделали. Отличился Игорь Гераськин, в ассистентах Кирилл Панюков и Дамир Шарипзянов. На том и разошлись в этом отрезке игры.

К слову, в сегодняшнем матче защитник «ястребов» Либор Шулак участие не принимал. Видимо, тренерский штаб не рискнул выпускать его на игру с бывшим клубом, мало ли чего. Так что за игрой он наблюдал с трибуны.

Сегодня Либор Шулак примерил на себя роль зрителяСегодня Либор Шулак примерил на себя роль зрителя
Сегодня Либор Шулак примерил на себя роль зрителя
Фото: Город55

Схода второго периода «ястребы» создали пару неприятных моментов у ворот Серебрякова. Через 3 с небольшим минуты один из таких моментов оформился в гол. Шайба на счету Глеба Трикозова.

В начале второго периода Авангард вырвался вперед
Видео: Город55

После «Адмирал» остался в меньшинстве, — за грубость отправился отдыхать Тайлер Граовац. В неравных составах счет на табло не изменился, а далее стало немного жарко и тревожно у ворот Мишурова. Еще и Артем Мурылев отправился в штрафной бокс за задержку соперника. Омичи отбились, но на словах диктора, что «ястребы» играют в полном составе, Иван Емец сравнял счет. Практически сразу после вбрасывания новая неприятность у омичей, — очередное удаление, — второе к ряду.

Еще одно лирическое отступление, — этот матч в жарком Сочи комментирует великий Виктор Гусев.

Виктор Гусев на турнире не только почетный гость, но и комментаторВиктор Гусев на турнире не только почетный гость, но и комментатор
Виктор Гусев на турнире не только почетный гость, но и комментатор
Фото: Город55

В неравных составах судьи отправились смотреть видео на предмет наложения большого штрафа, и выписали Денису Венгрыжановскому 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой. «Ястребы» терпели, отбивались, Мишуров тащил, даже контратаку вчетвером организовали и в этом темпо-ритме доиграли до конца периода, еще и удаление на себе заработали.

В заключительном отрезке игры «Авангард» получил более минуты большинства. Буквально следом «моряки» и вовсе остались втроем. На последних секундах под голос диктора «ястребы» вновь вышли вперед в этой встрече, — Гераськин отдал пас, а Кирилл Панюков протолкнул шайбу в ворота.

Затем омичи плотно «прописались» в зоне «Адмирала», где местами было жарко и очень близко, — трибуны ахали, да охали.

Владивосток. Адмирал, нет, не слышалиВладивосток. Адмирал, нет, не слышали
Владивосток. Адмирал, нет, не слышали
Фото: Город55

За семь с небольшим до финальной сирены Денис Голубев из «Адмирала» отправился отбывать штраф, во время которого «Авангард» удвоил свое преимущество стараниями Дмитрия Соловьева. Балл за результативную передачу у Зията Пайгина.

«Моряки» всячески старались исправить ситуацию, но время встречи неумолимо таяло. За минуту до финала «Адмирал» снял вратаря и за доли секунды получил гол в постные ворота. Точка в этой игре за Глебом Трикозовым.

Овертайм остался за «Адмиралом», в пустые попал Денис Голубев. Серия буллитов затянулась до 7 бросков, и тоже была выиграна «моряками».

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