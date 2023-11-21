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Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

В ближайших играх Хомченко ждать не стоит

Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»

21 ноября 2023, 18:45
Фото: ХК Авангард
В ближайших играх Хомченко ждать не стоит

Главный тренер омского «Авангарда» высказался об обмене Демченко на Хомченко

Сегодня стало известно, что Хомченко из «Адмирала» обменяли на Василия Демченко.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, как и когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах.

«На данный момент у нас стоят Андрей Мишуров и Илья Проскуряков. Хомченко приедет, посмотрим, как он выглядит, что он может, а что нет. Нужно посмотреть на него, как он готов психологически. На данном этапе у нас есть два вратаря, и я надеюсь, что Хомченко тоже будет хорошей подмогой», — пояснил Кравец.

Напомним, как ранее сообщал Город55, сегодня стало официально известно, что «Авангард» обменял Василия Демченко на Павла Хомченко из «Адмирала».

Омский «Авангард» обменял вратаря Василия Демченко в «Адмирал» на Павла Хомченко
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