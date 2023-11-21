Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, как и когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах.
«На данный момент у нас стоят Андрей Мишуров и Илья Проскуряков. Хомченко приедет, посмотрим, как он выглядит, что он может, а что нет. Нужно посмотреть на него, как он готов психологически. На данном этапе у нас есть два вратаря, и я надеюсь, что Хомченко тоже будет хорошей подмогой», — пояснил Кравец.
Напомним, как ранее сообщал Город55, сегодня стало официально известно, что «Авангард» обменял Василия Демченко на Павла Хомченко из «Адмирала».