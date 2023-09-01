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Либор Шулак подписал с Авангардом двухлетний контракт

Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Шулак по характеру как русский»

1 сентября 2023, 11:16
Фото: ХК Авангард
Либор Шулак подписал с Авангардом двухлетний контракт

Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов заявил, что у Шулака русский характер

Хоккеист признался, что получает одно удовольствие от игры с новичком команды.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил игровые и человеческие качества новичка команды Либора Шулака.

«Нам нужен был такой игрок — полузащитник—полунападающий. По характеру он, можно сказать, что русский. Я к нему по первости пытался по-английски обращаться, а он мне — нет, давай по-русски. Хороший, работоспособный и не зазнавшийся ни в коем случае игрок. На данном этапе я получаю одно удовольствие от игры с ним. Да, надо немного времени, чтобы у нас появилось полное взаимопонимание, но и это придет», — уверен Шарипзянов.

Напомним, чешский легионер Либор Шулак перешел в «Авангард» из дальневосточного «Адмирала» и подписал с «ястребами» двухлетний контракт.

Омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с чешским защитником Шулаком
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Добавим, что ранее Город55 опубликовал большое интервью с капитаном «Авангарда». Посмотреть его можно по ссылке ниже.

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»
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