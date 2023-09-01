Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Шулак по характеру как русский»

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил игровые и человеческие качества новичка команды Либора Шулака.
«Нам нужен был такой игрок — полузащитник—полунападающий. По характеру он, можно сказать, что русский. Я к нему по первости пытался по-английски обращаться, а он мне — нет, давай по-русски. Хороший, работоспособный и не зазнавшийся ни в коем случае игрок. На данном этапе я получаю одно удовольствие от игры с ним. Да, надо немного времени, чтобы у нас появилось полное взаимопонимание, но и это придет», — уверен Шарипзянов.
Напомним, чешский легионер Либор Шулак перешел в «Авангард» из дальневосточного «Адмирала» и подписал с «ястребами» двухлетний контракт.
Добавим, что ранее Город55 опубликовал большое интервью с капитаном «Авангарда». Посмотреть его можно по ссылке ниже.