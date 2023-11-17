Сравнявший счет в игре с «Адмиралом» омский защитник Абросимов: «Спасибо Ткачеву»

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Защитник омского «Авангарда» Роман Абросимов оценил победу «Адмиралом» в серии буллитов и высказался о своем шайбе, которая сравняла счет в этой игре.
«Круто, что забил, Володьке [Ткачеву] спасибо за такой пас. Напряженный матч, — поначалу не могли забить, „Адмирал“ хорошо все строил в средней зоне, а мы искали варианты, как пройти эту оборону», — отметил Абросимов.
В этой игре «ястребы» создали уйму жарких моментов, но шайба упорно не шла в ворота, по мнению Абросимова, все дело в фарте.
«Просто не фартило вот и не забивали. Фарт должен быть в любом голе, сегодня мне отскочило и я забил, значит, сегодня мой день. Но я старался и шел к этому голу, а Ткачев мне супер пас отдал», — смеется хоккеист.
Встреча с «Адмиралом» закончилась в серии буллитов победой омичей, которая стала для них восьмой подряд.