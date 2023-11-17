Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:28

Published Сегодня, 19:28

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Драку с участием Абросимова мы уже видели, увидели и гол в его исполнении

Сравнявший счет в игре с «Адмиралом» омский защитник Абросимов: «Спасибо Ткачеву»

17 ноября 2023, 19:28
Фото: ХК Авангард
Драку с участием Абросимова мы уже видели, увидели и гол в его исполнении

Защитник омского «Авангарда» Абросимов поблагодарил за свой первый гол Ткачева

Эта шайба стала для хоккеиста первой за «Авангард» и позволила команде перевести игру в овертайм, а затем в серию буллитов.

Защитник омского «Авангарда» Роман Абросимов оценил победу «Адмиралом» в серии буллитов и высказался о своем шайбе, которая сравняла счет в этой игре.

Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов об игре с «Адмиралом»: «Хорошо нас разобрали»
Узнать подробнее
«Круто, что забил, Володьке [Ткачеву] спасибо за такой пас. Напряженный матч, — поначалу не могли забить, „Адмирал“ хорошо все строил в средней зоне, а мы искали варианты, как пройти эту оборону», — отметил Абросимов.

В этой игре «ястребы» создали уйму жарких моментов, но шайба упорно не шла в ворота, по мнению Абросимова, все дело в фарте.

«Просто не фартило вот и не забивали. Фарт должен быть в любом голе, сегодня мне отскочило и я забил, значит, сегодня мой день. Но я старался и шел к этому голу, а Ткачев мне супер пас отдал», — смеется хоккеист.

Встреча с «Адмиралом» закончилась в серии буллитов победой омичей, которая стала для них восьмой подряд.

Омский «Авангард» по буллитам одолел «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд
Узнать подробнее
#Эксклюзивы#Общество#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#ХК Адмирал#Василий Попов#Владимир Ткачев#Роман Абросимов
Подпишитесь
Важно. Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле
Сегодня, 08:10
Продавали сим-карты. В МТС отреагировали на утечку паспортных данных клиентов в Омске
Сегодня, 11:56
Омич стал инвалидом на работе и перенес 20 операций, но суд простил его работодателей
Сегодня, 10:57
Согнул об голову 36 прутьев. Омич Шивляков установил новый мировой рекорд
Сегодня, 12:20
Выше нормы. Синоптики назвали причину непривычно теплого ноября в Омской области
Сегодня, 11:14
Предупреждение. Отставить гонки. В Омской области занесет снегом дороги на выходных
Сегодня, 09:45