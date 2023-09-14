Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Адмиралом»: «Справились с нервами»

Posted Сегодня, 20:36
Published Сегодня, 20:36
Modified Сегодня, 20:36
Updated Сегодня, 20:36
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Адмиралом» из Владивостока в овертайме со счетом 4:3.
«Рады, что выиграли — это самое важное. Поэтому можно какие-то ошибки и недочеты сейчас проанализировать и забыть. Первые пять минут первого периода — отличные. Потом случается что-то не понятное, будто мы прошлую игру выиграли со счетом 8:0, а на самом деле мы ее проиграли. Пришлось с ребятами поговорить в перерыве, и я рад, что они меня услышали и со второго — игра, конечно, поменялась», — считает Михаил Кравец.
Пошли голы, но, по мнению наставника «ястребов», нужно доигрывать каждый период и матч в целом до конца.
«Очень хорошие голы забили. Рад, что Михаил Беляев себя проявил. (оформил дубль — прим.ред.) Однако, последние 4 минуты нужно играть правильно, не делать ошибок и создавать опасные моменты у своих ворот», — посетовал Кравец.
В третьей двадцатиминутке, как считает Кравец, уже в первой смене можно было поставить точку в этом матче.
«Третий период опять хорошее начало, — можно было уже в первой смене три гола забивать. Но вместо этого получили выход два в два на контратаке, бросок и гол. Но, как я сказал ребятам в раздевалке: „Что в том сезоне, что сейчас создали себе тяжелейшие условия, из которых сами же и нашли выход“. За это им большое спасибо, что смогли сравнять, и грамотно все решить в овертайме. Есть характер, есть мастерство, есть много хороших и положительных действий. Главное — справились с нервами!», — уверен главный тренер омичей.
А нервы в какой-то момент этого матча били через край, во всяком случае, у некоторых, чего стоит только сломанная об лед клюшка в исполнении Владимира Ткачева. Кто-кто, а он точно справился, да так, что перевел игру в овертайм.