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Матч с адмиралом выдался нервным и напряженным

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Адмиралом»: «Справились с нервами»

14 сентября 2023, 20:36
Фото: ХК Авангард
Матч с адмиралом выдался нервным и напряженным

Главный тренер омского «Авангарда», уверен, что одолеть «Адмирал» помогли нервы

По мнению Михаила Кравца, игроки команды сами создали себе трудности, из которых сами же и нашли выход.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Адмиралом» из Владивостока в овертайме со счетом 4:3.

«Рады, что выиграли — это самое важное. Поэтому можно какие-то ошибки и недочеты сейчас проанализировать и забыть. Первые пять минут первого периода — отличные. Потом случается что-то не понятное, будто мы прошлую игру выиграли со счетом 8:0, а на самом деле мы ее проиграли. Пришлось с ребятами поговорить в перерыве, и я рад, что они меня услышали и со второго — игра, конечно, поменялась», — считает Михаил Кравец.

Пошли голы, но, по мнению наставника «ястребов», нужно доигрывать каждый период и матч в целом до конца.

«Очень хорошие голы забили. Рад, что Михаил Беляев себя проявил. (оформил дубль — прим.ред.) Однако, последние 4 минуты нужно играть правильно, не делать ошибок и создавать опасные моменты у своих ворот», — посетовал Кравец.

В третьей двадцатиминутке, как считает Кравец, уже в первой смене можно было поставить точку в этом матче.

«Третий период опять хорошее начало, — можно было уже в первой смене три гола забивать. Но вместо этого получили выход два в два на контратаке, бросок и гол. Но, как я сказал ребятам в раздевалке: „Что в том сезоне, что сейчас создали себе тяжелейшие условия, из которых сами же и нашли выход“. За это им большое спасибо, что смогли сравнять, и грамотно все решить в овертайме. Есть характер, есть мастерство, есть много хороших и положительных действий. Главное — справились с нервами!», — уверен главный тренер омичей.

А нервы в какой-то момент этого матча били через край, во всяком случае, у некоторых, чего стоит только сломанная об лед клюшка в исполнении Владимира Ткачева. Кто-кто, а он точно справился, да так, что перевел игру в овертайм.

Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»
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