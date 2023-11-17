Омский «Авангард» по буллитам одолел «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Сегодня в Омске на G-Drive Арене в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в матче в серии послематчевых бросков одержали хозяева льда.
Омичи активно начали игру и уже на первых минутах создали парочку жарких моментов. Гости пытались огрызаться, но как-то не совсем убедительно. На 8-й минуте «Адмирал» схватил удаление — за задержку соперника клюшкой присел Егор Морозов. «Ястребы» устроили расстрел ворот Сергея Иванова, но оформить это действо в гол не вышло.
«Авангард» и далее продолжил свои дерзкие и жаркие выпады к воротам соперника, но шайба наотрез отказывалась залетать в сетку. А вот «моряки» оказались куда везучее и за 3:18 до завершения периода открыли счет. Гол на счету Алексея Соловьева.
На последних секундах этого игрового отрезка отбиваться в меньшинстве пришлось уже омичам, — проштрафился Владимир Ткачев. На том команды и разошлись на перерерыв.
Со старта второго периода «ястребы» уверенно доиграли в неравных составах, и следом заставили нарушить соперника, — 2 минуты заработал Юрий Паутов. При розыгрыше лишнего омичи, стараниями Ивана Телегина, сами заработали удаление. В полном составе «моряки» вновь остаются в меньшинстве за подножку в исполнении Морозова. Все три удаления остались без реализации и команды продолжили выяснять отношения в равных составах.
За 7 с небольшим минут до сирены все тот же Морозов получает третье удаление. Еще один шанс для «ястребов». Но и он остался нереализованным. За 3 минуты до завершения периода второе удаление в матче получает Телегин, видимо решил догнать Морозова. «Авангард» выстоял, и команды с огоньком доиграли до второго перерыва.
В начале заключительной двадцатиминутки «ястребы» проштрафились в атаке, — Валентин Пьянов отправился на скамейку штрафников за задержку клюшки соперника. Вновь все завершилось без забитых шайб, а далее омичи надолго засели в зоне «моряков», до голов дело не довели, но хоть еще одно удаление на себе заработали. Вот только в этом матче стало традицией не реализовывать лишнего, что случилось и в этот раз.
За 6:16 до финальной сирены «Авангард», что называется, прорвало, — Роман Абросимов сравнял таки счет с передач Ткачева и Киселевича. Чуть погодя пошла нервная и рваная концовка, которая закончилась выбросом шайбы у гостей за 12 секунд до сирены. Забить не получилось, и игра ушла в овертайм.
Дополнительный период омичи начали в большинстве, сняли вратаря, но и в формате 5 на 3, не смог поставить точку в этом матче. В полном составе «Адмирал» сразу же получил 2 минуты за подножку. Хозяева льда вновь отправили Мишурова на скамейку и…доиграли до серии буллитов.
Послематчевые броски «улыбнулись» «ястребам», — забили Спунер и Ткачев, — 2:1 «Авангард» одерживает восьмую победу подряд и отправляется на выезд.