Омский «Авангард» по буллитам одолел «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд

В начале заключительной двадцатиминутки «ястребы» проштрафились в атаке, — Валентин Пьянов отправился на скамейку штрафников за задержку клюшки соперника. Вновь все завершилось без забитых шайб, а далее омичи надолго засели в зоне «моряков», до голов дело не довели, но хоть еще одно удаление на себе заработали. Вот только в этом матче стало традицией не реализовывать лишнего, что случилось и в этот раз.