Капитан омского «Авангарда» об игре с «Адмиралом»: «Нельзя так играть при счете 2: 0»

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался об игре с «Адмиралом», которая закончилась победой «ястребов» в овертайме.
«В целом оцениваю сегодняшнюю игру не очень хорошо. Так играть при счете 2:0 [в пользу „Авангарда“] не позволительно. Хотелось бы поспокойнее заканчивать такие матчи, не пропускать обидные голы и помогать нашему вратарю. Да, хорошо, что выиграли, но не без труда и валидола», — отметил Дамир Шарипзянов.
По мнению капитана «ястребов», первый период игры команда смотрелась совсем неважнецки.
«Почему упустили преимущество в две шайбы, даже не знаю. Завтра будем разбирать и смотреть, но первый период сегодня опять не важно смотрелись. Надо над ним как-то работать. Хорошо, что первая тройка, — Ткач и Буш [Владимир Ткачев и Рид Буше] и Беляй тоже [Михаил Беляев] подтащили и сделали свою работу. Двух поражений подряд, я думаю, болельщики нам бы не простили», — уверен Шарипзянов.
Напомним, что во втором периоде Беляев оформил дубль и создал для «Авангарда» вполне комфортное преимущество, однако «Адмирал» сумел отыграться, а в третьем и вовсе вырвался вперед. Только на последних минутах Ткачев сравнял счет и перевел игру в овертайм, где точку в этом матче поставил Буше.