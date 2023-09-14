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Дамир Шарипзянов считает, что выиграли не без труда

Капитан омского «Авангарда» об игре с «Адмиралом»: «Нельзя так играть при счете 2: 0»

14 сентября 2023, 19:12
Фото: ХК Авангард
Дамир Шарипзянов считает, что выиграли не без труда

Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов не доволен игрой с «Адмиралом»

По ходу встречи «ястребы» упустили преимущество в две шайбы и вырвали победу только в овертайме.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался об игре с «Адмиралом», которая закончилась победой «ястребов» в овертайме.

«В целом оцениваю сегодняшнюю игру не очень хорошо. Так играть при счете 2:0 [в пользу „Авангарда“] не позволительно. Хотелось бы поспокойнее заканчивать такие матчи, не пропускать обидные голы и помогать нашему вратарю. Да, хорошо, что выиграли, но не без труда и валидола», — отметил Дамир Шарипзянов.

По мнению капитана «ястребов», первый период игры команда смотрелась совсем неважнецки.

«Почему упустили преимущество в две шайбы, даже не знаю. Завтра будем разбирать и смотреть, но первый период сегодня опять не важно смотрелись. Надо над ним как-то работать. Хорошо, что первая тройка, — Ткач и Буш [Владимир Ткачев и Рид Буше] и Беляй тоже [Михаил Беляев] подтащили и сделали свою работу. Двух поражений подряд, я думаю, болельщики нам бы не простили», — уверен Шарипзянов.

Напомним, что во втором периоде Беляев оформил дубль и создал для «Авангарда» вполне комфортное преимущество, однако «Адмирал» сумел отыграться, а в третьем и вовсе вырвался вперед. Только на последних минутах Ткачев сравнял счет и перевел игру в овертайм, где точку в этом матче поставил Буше.

Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»
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