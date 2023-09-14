Капитан омского «Авангарда» об игре с «Адмиралом»: «Нельзя так играть при счете 2: 0»

Напомним, что во втором периоде Беляев оформил дубль и создал для «Авангарда» вполне комфортное преимущество, однако «Адмирал» сумел отыграться, а в третьем и вовсе вырвался вперед. Только на последних минутах Ткачев сравнял счет и перевел игру в овертайм, где точку в этом матче поставил Буше.