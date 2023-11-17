Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов об игре с «Адмиралом»: «Хорошо нас разобрали»

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил победу над «Адмиралом» из Владивостока, точка в которой была поставлена только в серии послематчевых буллитов. В этой игре «ястребы» создали массу острейших моментов, но их реализация хромала.
«„Адмирал» сегодня хорошо сыграл и хорошо нас разобрал, — накрывали наших бросающих, да и мы, в принципе, не выводили, наверное, достаточно хорошо или не бросали другие игроки, которых не закрывали», — считает Шарипзянов.
По мнению хоккеиста, главная оценка этой игры — это победа, и после отдыха все начнется сначала.
«Мы выиграли и это самое главное. Забили буллиты, порадовали болельщиков, которым совсем неважно как мы выиграли. Играем дальше, — все начнется с 0:0.», — отметил капитан «ястребов».
По поводу изменения в рисунке игры и добавления в некоторых моментах Дамир выделил только два пункта.
«Всегда можно что-то добавить. Сегодня опять пропустили ненужный гол, — с простой позиционной атаки. Ну и в большинстве, наверное, надо что-то решать, когда закрывают Ткача и Буша [Владимира Ткачева и Рида Буше], другие игроки должны брать на себя больше ответственности и забивать голы», — уверен Дамир Шарипзянов.
Напомним, счет в этом матче в первом периоде открыли «моряки» из Владивостока в первом периоде, «Авангард» смог сравнять счет только в третьей двадцатиминутке.