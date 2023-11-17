Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов об игре с «Адмиралом»: «Хорошо нас разобрали»

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил победу над «Адмиралом» из Владивостока, точка в которой была поставлена только в серии послематчевых буллитов. В этой игре «ястребы» создали массу острейших моментов, но их реализация хромала.