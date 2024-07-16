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Гибель в пожаре

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Июль
Проверяйте проводку. В Омской области при пожаре погибли два человека
Пока неизвестно, кто именно погиб в огне.
16 июля, 12:22
Март
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Государственный обвинитель не согласен с соответствующим решением суда, так собирается оспаривать приговор.
22 марта, 05:47
Ужас в пять утра. В Омской области случились крупные пожары с эвакуацией и гибелью
18 марта, 11:01
Февраль
Смертельное пламя и алкоголь. В Омской области в ночном пожаре погибла семейная пара
Прокуратура и следователи занялись выяснением обстоятельств этого инцидента.
21 февраля, 08:03
Мужчина погиб, дети выбрались. В Омской области за сутки произошло сразу два пожара
19 февраля, 09:54
Тушили всю ночь. В Омской области под завалами сгоревшего дома нашли тело мужчины
Сотрудники МЧС предварительно установили, что возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.
13 февраля, 06:40
Декабрь 2023
Подвела гирлянда. Известна предварительная причина пожара, где погибли дети и бабушка
Следователи возбудили уголовное дело после проведенной проверки.
25 декабря 2023, 09:54
Трагедия в Береговом. В Омске при пожаре погибли двое маленьких детей и их бабушка
Еще двое из семьи, в том числе мать погибших детей с другим ребенком, сумели спастись.
25 декабря 2023, 08:52
Забрал огонь. Прошедшей осенью при пожарах в Омской области погибли 22 человека
В общей сложности за последние три месяца в регионе произошло почти 900 возгораний.
2 декабря 2023, 04:59
Ноябрь 2023
Проводка и курение. В Омской области за сутки в пожарах погибли две женщины
Следователи выясняют обстоятельства, при которых случились трагедии.
28 ноября 2023, 07:10
Октябрь 2023
Топите осторожнее. Девять омичей погибли при пожарах из-за печей в 2023 году
Еще пять человек получили различные травмы.
12 октября 2023, 07:02

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