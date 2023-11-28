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В Омской области за сутки в пожарах погибли две женщины

Проводка и курение. В Омской области за сутки в пожарах погибли две женщины

28 ноября 2023, 07:10
Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омской области за сутки в пожарах погибли две женщины

Следователи выясняют обстоятельства, при которых случились трагедии.

Накануне, 27 ноября, в Омской области произошло два пожара, в которых погибли люди. По факту случившегося региональный следком проводит проверки.

Так, следователи изучают детали, при которых случилось возгорание на территории частного дома города Исилькуль. Спасатели приехали на место происшествия ночью. Во время тушения огня они нашли тело 59-летней женщины. Пожар случился в надворной пристройке к дому. По предварительной версии, хозяйка дома могла курить в постели.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Рано утром в этот же день в огне погибла 85-летняя женщина в деревне Родная Долина (Москаленский район). Возгорание произошло примерно в семь утра. Как считают эксперты, пенсионерка могла отравиться угарным газом. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

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