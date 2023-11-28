Проводка и курение. В Омской области за сутки в пожарах погибли две женщины

Так, следователи изучают детали, при которых случилось возгорание на территории частного дома города Исилькуль. Спасатели приехали на место происшествия ночью. Во время тушения огня они нашли тело 59-летней женщины. Пожар случился в надворной пристройке к дому. По предварительной версии, хозяйка дома могла курить в постели.