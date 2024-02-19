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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

иллюстрация

Мужчина погиб, дети выбрались. В Омской области за сутки произошло сразу два пожара

19 февраля 2024, 09:54
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области за сутки произошло два пожара, в одном из которых погиб человек

Огонь унес жизнь сельчанина, но пощадил детей, которые оказались в горящем доме.

Стало известно о двух пожарах в Омской области, один из которых оказался со смертельным исходом. Так, вчера вечером, 18 февраля, в селе Новый Кошкуль (Тюкалинский район) загорелся двухквартирный дом.

Когда спасатели приехали на место, то увидели, что на одной части жилища уже упала крыша. Огонь распространился на площади 80 кв м. Пока неизвестно, из-за чего случилось возгорание.

Дом на улице Депутатская спасали восемь человек. Для тушения пожара они использовались три спецмашины. Под завалами сотрудники МЧС тело мужчины.

А уже сегодня, 19 февраля, вспыхнул жилой дом в поселке Павлоградка. На месте работали семь спасателей, которые задействовали два пожарных авто. Им удалось эвакуировать трех человек, в том числе двух детей. У одного взрослого и двух несовершеннолетних получилось выйти из горящего дома самим.

Площадь пожара составила 50 кв м. Эксперты уже смогли прийти к выводу, что возгорание случилось из-за неисправности печного отопления, но это пока предварительная версия. Нужно провести полноценные экспертизы, чтобы выяснить точную причину.

До этого Город55 писал о гибели 66-летнего омича в многоэтажке на Космическом проспекте. Сотрудники МЧС нашли труп, когда тушили пожар. Неясно, из-за чего возник огонь. В дело решила вмешаться региональная прокуратура.

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