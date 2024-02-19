Мужчина погиб, дети выбрались. В Омской области за сутки произошло сразу два пожара

А уже сегодня, 19 февраля, вспыхнул жилой дом в поселке Павлоградка. На месте работали семь спасателей, которые задействовали два пожарных авто. Им удалось эвакуировать трех человек, в том числе двух детей. У одного взрослого и двух несовершеннолетних получилось выйти из горящего дома самим.